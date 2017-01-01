Урош Велепец: Когда команда попадает в топ-5 на ЧМ, это значит, что работаем в правильном направлении

Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону сборная Украины стала пятой в смешанной эстафете.Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных.«40 секунд – это не то отставание, которое нас запихнуло в яму. Лена просто не стреляла в ритме. Когда один раз мажешь, ритм сбивается. Но она до конца старалась. Бежала нормально, по трассе чувствовала себя хорошо. Конечно, мы ожидали меньше промахов от нее, но вы посмотрите на ту же Пускарчикову, которая вторая в мире по стрельбе, и как она сейчас отстреляла…В прошлом году норвежцы были вверху, а сегодня - за нами. Это спорт. Когда твоя команда попадает в топ-5 на чемпионате мира, это значит, что мы работаем в правильном направлении.Юля немного затянула первый выстрел на лежке, а в стойке обидно, что не прошел габарит. Но она исправилась и попала в цель, использовав всего один запасной патрон.По поводу завтрашнего спринта, скажу, что в первой группе пойдут Юля и Настя, во второй – Пидгрушная, Валя – в третьей.Пятое место в мире – это неплохой результат, но все хотят медали. Нет медали, и это главное. Но мы будем дальше атаковать подиум. Радует, что наша женская команда сейчас на третьем месте в Кубке наций, а мужчины борются за пятое».