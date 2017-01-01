Брынзак: Если бы не потеряли много на первом этапе, могли бы побороться за медаль

Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону сборная Украины в составе Елены Пидгрушной, Юлии Джимы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного финишировала пятой.Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступление сборной, а также высказал мнение о шансах в женском спринте.«С одной стороны, пятое место - высокое, но если бы мы не потеряли много на первом этапе, могли бы побороться за медаль. Я лично считал, что надо ставить Меркушину. Но у Елены опыт больше, и коллективным решением доверили Пидгрушной первый этап. К сожалению, она довольно долго стреляла, еще и использовала 4 запасных патрона. 48 секунд на первом этапе в смешанной эстафете - это достаточно много. Но в любом случае - после боя кулаками не машут. Ребята выступили надежно, Юля тоже провела хорошую гонку.Приму мы отселили от других ребят. Надеемся, что к эстафете он выздоровеет. Но мы взяли Ткаленко запасным. Не дай Бог, еще кто-то заболеет, и не будет, кого ставить.В спринте будет трудно, конкуренция там сумасшедшая. Но день на день не приходиться. Юля может побороться за медали, если будет стрелять хорошо, другим труднее. Они все же сейчас не в том состоянии, чтобы бороться за медали даже при чистой стрельбе. Для Кубка наций надо хорошо выступить и потом готовиться к эстафете.В спринте планируем выставить Валю, Меркушину, Пидгрушную и Юлю, а в индивидуалке и в эстафете может выступить Ира.По Абрамовой, тренер хотел, чтобы она не была запасной, а полноценно к этапу в Корее готовилась, но поскольку у Оли нет разрешения вывезти винтовку, мы не можем никуда вывезти спортсменку, поэтому решили дозаявить ее запасной на чемпионат мира. Может, кто-то какую-то гонку будет пропускать, тогда появится шанс у Абрамовой».