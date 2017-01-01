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Мартен Фуркад: Все из-за того, что россияне не пожали мне руку

Мартен Фуркад: Все из-за того, что россияне не пожали мне руку

Французский биатлонист Мартен Фуркад после серебра в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене прокомментировал свой уход с церемонии награждения.

— Я доволен результатом гонки, — сказал француз. — Считаю, что неплохо справился со своим этапом, и для всей команды начинать чемпионат мира с медали — это очень положительный момент. Перед стартом своего этапа я представлял себе, что моими основными соперниками будут сборные России и Чехии, потому что у меня вряд ли был шанс побороться с Симоном Шемпом. Поэтому я постарался сосредоточиться на борьбе с Антоном Шипулиным за второе место. Да, я не показал выдающуюся гонку, но результат в любом случае хороший, и я с удовлетворением занесу начало соревнований в Хохфильцене себе в актив.

— В последнее время всё больше набирает обороты конфликт между вами и сборной России. Это «холодная война»? Что вообще происходит?
— «Холодная война» — это между Россией и США, так что я бы не стал говорить ни о чём подобном в нашем случае. На трассе я почувствовал большую поддержку и уважение со стороны представителей различных стран, я очень этому рад. Я сделал всё, что мог во время соревнований, действую честно, в рамках правил. Кроме того, у меня раньше никогда не было плохих отношений ни с кем из спортсменов, и если кто-то хочет выразить неуважение по отношению ко мне, когда я борюсь за честный спорт, — это его личный выбор.

— Почему вы покинули пьедестал во время церемонии награждения?
— Журналисты сообщили мне, что российские спортсмены не собираются пожимать мне руку.

— С чем это связано?
— На прошлой неделе я получил письмо от президента СБР, который запрашивал назначить по отношению ко мне специальные санкции по причине того, что ранее я прокомментировал фотографию, опубликованную СБР в Instagram. В своём сообщение я написал: «А ещё Логинов получил два года дисквалификации, не стоит забывать об этом». Я сказал только это, и они уже высказались о возможности применении ко мне санкций. А после эстафеты российские спортсмены решили не пожимать мне руку, когда я стоял на пьедестале.

— Можно ли это назвать ответом на ваше неуважительное высказывание? Ведь фото, которое вы прокомментировали, было посвящено дню рождению Логинова.
— За последние дни я получил множество ответов разного характера в своём аккаунте в Instagram, но мне совершенно всё равно. Я считаю, что я не плохой человек, и также заслуживаю уважения, когда борюсь и побеждаю честно. Мы провели хорошую честную гонку, и я расстроен, что мы говорим не только о спорте, но и других не самых приятных вещах. А всё из-за того, что россияне решили не подавать мне руку. Думаю, без этого инцидента на пресс-конференции бы не было подобных разговоров.
По материалам: Sportbox.ru
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