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Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова

Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова. Фото championat.com

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему сделал заявление о том, что перестал уважать француза Мартена Фуркада.

«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова.  - передает слова Шипулина «Чемпионат». - Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно.

После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: „А я тем более". Он еще больше обижен, и я его понимаю. Я так хотел поддержать Александра, потому что на него выливается много негатива и ему очень тяжело. На Сашу идет большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашел на штрафные круги, но он молодец, справился».

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в смешанной эстафете победили немцы. Вторыми стали французы, третьими – россияне.
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