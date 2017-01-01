Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему сделал заявление о том, что перестал уважать француза Мартена Фуркада.



«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. - передает слова Шипулина



После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: „А я тем более". Он еще больше обижен, и я его понимаю. Я так хотел поддержать Александра, потому что на него выливается много негатива и ему очень тяжело. На Сашу идет большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашел на штрафные круги, но он молодец, справился».



Напомним, на чемпионате мира по биатлону в

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, почему сделал заявление о том, что перестал уважать француза Мартена Фуркада.«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. - передает слова Шипулина «Чемпионат» . - Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно.После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: „А я тем более". Он еще больше обижен, и я его понимаю. Я так хотел поддержать Александра, потому что на него выливается много негатива и ему очень тяжело. На Сашу идет большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашел на штрафные круги, но он молодец, справился».Напомним, на чемпионате мира по биатлону в смешанной эстафете победили немцы. Вторыми стали французы, третьими – россияне.