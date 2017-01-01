На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Шипулин: Cегодня я перестал уважать Мартена Фуркада
Шипулин: Cегодня я перестал уважать Мартена ФуркадаРоссиянин Антон Шипулин прокомментировал поведение Мартена Фуркада на последнем этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«После сегодняшней гонки полностью потерял к нему уважение, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ». - Я его ценю как спортсмена. Он очень сильный. Но с человеческой точки зрения он ведет себя очень некрасиво. Во-первых, сбил Александра при передаче эстафеты. Во-вторых, как он себя вел на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному. А не закрывать коридор. Может быть, это было по правилам, но я бы на его месте так не поступил».
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ростовцев считает, что Фуркад непреднамеренно задел Логинова во время эстафеты на ЧМ
Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова
Антон Шипулин: Я пытался помочь Фуркаду
Беатрикс: Шипулин так ко мне прижался, что я упал
Шипулин: Принес свои извинения французским спортсменам и отдельно Беатриксу
Шипулин: «Когда ветер усилился, я сказал себе: это мой день!»
Антон Шипулин: «На финише Бирнбахер просто перекрыл мне дорогу»
Антон Шипулин: «Раньше я мог только мечтать о финише с флагом в руках!»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Ростовцев считает, что Фуркад непреднамеренно задел Логинова во время эстафеты на ЧМ
Джима, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене
Урош Велепец: Когда команда попадает в топ-5 на ЧМ, это значит, что работаем в правильном направлении
Брынзак: Если бы не потеряли много на первом этапе, могли бы побороться за медаль
Бывший тренер сборной России: Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом. Стыдно за нашу делегацию

Последние новости спорта

22:08 Ростовцев считает, что Фуркад непреднамеренно задел Логинова во время эстафеты на ЧМ 173 | Биатлон

21:44 Джима, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене 128 | Биатлон

20:38 Урош Велепец: Когда команда попадает в топ-5 на ЧМ, это значит, что работаем в правильном направлении 115 | Биатлон

20:28 Брынзак: Если бы не потеряли много на первом этапе, могли бы побороться за медаль 143 | Биатлон

19:49 Бывший тренер сборной России: Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом. Стыдно за нашу делегацию 363 | Биатлон

19:27 Мартен Фуркад: Все из-за того, что россияне не пожали мне руку 436 | Биатлон

19:14 Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова 441 | Биатлон

19:02 Бессеберг силой вернул Фуркада на пьедестал после смешанной эстафеты на ЧМ 493 | Биатлон

18:51 Шипулин: Cегодня я перестал уважать Мартена Фуркада 2585 | Биатлон

18:23 Монпелье. Илья Марченко на двух тай-брейках уступил де Шепперу 148 | Теннис

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Сборная Германии по биатлону – чемпион мира в смешанной эстафете; украинцы – пятые
Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде
Долгополов проиграл Раму на старте турнира в Эквадоре
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней
Зимняя Универсиада-2017. Яна Бондарь – серебряный призер в масс-старте









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (190)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги