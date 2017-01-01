Шипулин: Cегодня я перестал уважать Мартена Фуркада

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал поведение Мартена Фуркада на последнем этапе



«После сегодняшней гонки полностью потерял к нему уважение, - сказал Шипулин в эфире

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал поведение Мартена Фуркада на последнем этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«После сегодняшней гонки полностью потерял к нему уважение, - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ» . - Я его ценю как спортсмена. Он очень сильный. Но с человеческой точки зрения он ведет себя очень некрасиво. Во-первых, сбил Александра при передаче эстафеты. Во-вторых, как он себя вел на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному. А не закрывать коридор. Может быть, это было по правилам, но я бы на его месте так не поступил».