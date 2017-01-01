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Мужская и женская сборные Украины по биатлону в Кубке наций остались на прежних позициях
Мужская и женская сборные Украины по биатлону в Кубке наций остались на прежних позицияхСегодня, 9 февраля, в австрийском Хохфильцене чемпионат мира по биатлону стартовал смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.

Золото завоевала сборная Германии, вторыми стали французы, третьими – россияне. Украинцы заняли пятое место.

С учетом результатов смешанной эстафеты в Кубке наций женская сборная Украины сохранила третье место. Лидируют немки (4729), вторые – француженки (4644).

В Кубке наций мужская сборная Украины по-прежнему на 6-м месте ( 3749). От пятого места, которое занимают австрийцы, наших биатлонистов отделяют 136 очков.
 Здесь также лидируют немцы (4485), на второе место поднялись россияне (4343), опередив на 17 очков норвежцев.

Зачет смешанных эстафет также возглавляет Германия (162). Вторые французы (154), третьи – россияне (125). Украинцы занимают 8-е место (103).

Биатлон. Кубок мира-2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия).9 февраля
Кубок наций. Женщины.
1. Германия  –  4729 очков
2. Франция – 4644
3. УКРАИНА – 3904
4. Россия – 3775
5. Чехия – 3753
6. Италия – 3752
7. Норвегия – 3690
8. Швеция – 3587
9. Беларусь – 3322
10. Австрия – 3111

Кубок наций. Мужчины.
1. Германия – 4485 очков
2. Россия – 4343
3. Норвегия – 4326
4. Франция – 4281
5. Австрия – 3885
6. УКРАИНА – 3749
7. Чехия – 3601
8. Швейцария – 3227
9. Италия – 3160
10. Швеция – 3118

Зачет смешанных эстафет
1. Германия – 162
2. Франция – 154
3. Россия – 125
4. Норвегия – 124
5-6. Италия – 119
5-6. Швеция – 119
7. Австрия – 116
8. УКРАИНА – 103
9. Чехия – 99
10. Швейцария - 97
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