Сборная Германии по биатлону – чемпион мира в смешанной эстафете; украинцы – пятые

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 9 февраля



Сегодня, 9 февраля, в австрийском Хохфильцене чемпионат мира по биатлону стартовал смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.Победу одержала сборная Германии, опередив команду Франции на 2,2 секунды, команду России на 3,2. Отметим, что в борьбе за второе место Мартен Фуркад не позволил обойти себя Антону Шипулину.Немецкий биатлонисты использовали семь дополнительных патронов, французы – восемь и пробежали один штрафной круг, россияне – четыре дополнительных патрона.Сборная Украины в составе Елены Пидгрушной, Юлии Джимы, Сергея Семенова и Дмитрия Пидручного финишировала пятой с отставанием от победителей в 35,6 секунды при восьми дополнительных патронах.– Елена Пидгрушная – 16-я +33,8 (0 штрафных кругов + 4 доп. патрона)– Юлия Джима – седьмая +35,9 (0+1)– Сергей Семенов – седьмой +56,6 (0+3)– Дмирий Пидручный – пятый +35,6 (0+0)В пятницу, 10 февраля состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км.1. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп)– 1:09.06,4 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов)2. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад) – (1+8)+2,23. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) - +3,2 (0+4).4. Италия - +28.7 (0+6)5. УКРАИНА (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный) - +35,6 (0+8)6. Швеция - +41.6 (0+8)7. Чехия Чехия - 41.9 (2+9)8. Норвегия - +46.2 (2+10)1. Мари Лаукканен (Финляндия) – 14.09,97. Елена Пидгрушная - +21,41. Лаура Дальмайер (Германия) – 13,54,17. Юлия Джима - +30,91. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 15,58,75. Сергей Семенов - +14,51. Мартен Фуркад (Франция) – 15.31,06. Дмитрий Пидручный - +18,71. Лиза Виттоцци (Италия) – 51,0 (0 промахов)24. Елена Пидгрушная - +48,0 (4)1. Анна Магнуссон (Швеция) – 55,0 (0)7. Юлия Джима - +17,0 (1)1. Максим Браун (Казахстан) – 45,0 (0)20. Сергей Семенов - +33,0 (3)1. Антон Шипулин (Россия) – 44,0 (0)2. Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ - +2,0 (0)