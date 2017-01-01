Стали известны подробности обнаружения допинга у сборной Казахстана по биатлону

Стали известны некоторые подробности инцидента с участием сборной Казахстана в день открытия чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.



Свидетели сообщили, что в Восточном Тироле люди на нескольких микроавтобусах на станции технического обслуживания выбросили большую коробку. Были обнаружены использованные шприцы и ампулы с запрещёнными препаратами. Кроме того, там находились аккредитации на мероприятия Международного союза биатлонистов. Препараты и документы были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии. На основе анализа документов и рукописных заметок можно было бы предположить, что коробка и её содержимое принадлежит сборной Казахстана по биатлону.



8 февраля были проведены обыски в отеле команды Казахстана. Были найдены различные медицинские препараты в комнатах, но расследование ещё не завершено. Расследование совместно проводят IBU и австрийское НАДА. Частью расследования является проверка анализов крови и мочи. Если будет доказано нарушение антидопингового законодательства, будут приняты соответствующие меры.



Министр внутренних дел Вольфганг Соботка поблагодарил 30 сотрудников полиции за успешное проведение операции в ночное время и сотрудничество с НАДА и IBU.