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Полиция Австрии обыскала гостиничные номера делегации Казахстана на ЧМ по биатлону
Полиция Австрии обыскала гостиничные номера делегации Казахстана на ЧМ по биатлонуМеждународный союз биатлонистов (IBU) подтвердил факт обыска австрийской полицией гостиничных номеров, где проживают представители делегации Казахстана на чемпионате мира по биатлону, заявил директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге.

Обыск прошел в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. IBU не располагает информацией о том, что именно искали полицейские. Сообщается лишь, что ни один из спортсменов не связан напрямую с этим обыском.

Факт обыска подтвердили в Союзе биатлонистов Республики Казахстан, но от официальных комментариев пресс-атташе организации отказался. Он лишь уточнил, что по итогам обыска никто не был задержан.

Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.

По материалам: Р-Спорт
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