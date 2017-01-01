Полиция Австрии обыскала гостиничные номера делегации Казахстана на ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил факт обыска австрийской полицией гостиничных номеров, где проживают представители делегации Казахстана на



Обыск прошел в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. IBU не располагает информацией о том, что именно искали полицейские. Сообщается лишь, что ни один из спортсменов не связан напрямую с этим обыском.



Факт обыска подтвердили в Союзе биатлонистов Республики Казахстан, но от официальных комментариев пресс-атташе организации отказался. Он лишь уточнил, что по итогам обыска никто не был задержан.



Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.



Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил факт обыска австрийской полицией гостиничных номеров, где проживают представители делегации Казахстана на чемпионате мира по биатлону , заявил директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге.Обыск прошел в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. IBU не располагает информацией о том, что именно искали полицейские. Сообщается лишь, что ни один из спортсменов не связан напрямую с этим обыском.Факт обыска подтвердили в Союзе биатлонистов Республики Казахстан, но от официальных комментариев пресс-атташе организации отказался. Он лишь уточнил, что по итогам обыска никто не был задержан.Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.