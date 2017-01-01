Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

Федерация биатлона Франции извинилась за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по причине его допингового прошлого. Об этом



«Представитель Федерации биатлона Франции подошел ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — рассказал Кравцов.



В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с 25-летнием на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил следующий комментарий: «И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО».

Позже Фуркад удалил свой комментарий.



Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.



Логинов вошел состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля.

Федерация биатлона Франции извинилась за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по причине его допингового прошлого. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.«Представитель Федерации биатлона Франции подошел ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится», — рассказал Кравцов.В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с 25-летнием на своей странице в Instagram. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил следующий комментарий: «И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО».Позже Фуркад удалил свой комментарий.Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы.Логинов вошел состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартует 9 февраля.