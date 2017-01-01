IBU призвал Россию добровольно отказаться от ЧМ-2021 по биатлону

22:08 Ростовцев считает, что Фуркад непреднамеренно задел Логинова во время эстафеты на ЧМ 173 | Биатлон
21:44 Джима, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене 128 | Биатлон
20:38 Урош Велепец: Когда команда попадает в топ-5 на ЧМ, это значит, что работаем в правильном направлении 115 | Биатлон
20:28 Брынзак: Если бы не потеряли много на первом этапе, могли бы побороться за медаль 143 | Биатлон
19:49 Бывший тренер сборной России: Логинов – щенок по сравнению с Фуркадом. Стыдно за нашу делегацию 364 | Биатлон
19:27 Мартен Фуркад: Все из-за того, что россияне не пожали мне руку 436 | Биатлон
19:14 Шипулин: Отказался пожать руку Фуркаду, чтобы поддержать Логинова 441 | Биатлон
19:02 Бессеберг силой вернул Фуркада на пьедестал после смешанной эстафеты на ЧМ 494 | Биатлон
18:51 Шипулин: Cегодня я перестал уважать Мартена Фуркада 2585 | Биатлон
18:23 Монпелье. Илья Марченко на двух тай-брейках уступил де Шепперу 148 | Теннис
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