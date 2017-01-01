IBU призвал Россию добровольно отказаться от ЧМ-2021 по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени, отметив, что в противном случае в конце февраля он автоматически лишится этого права, сообщает



«На основании решения исполкома, IBU направит СБР официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — заявил Майгуров.



Не на пользу СБР играла и рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России турниры мирового уровня по зимним видам спорта.



Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени, отметив, что в противном случае в конце февраля он автоматически лишится этого права, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента IBU Виктора Майгурова.«На основании решения исполкома, IBU направит СБР официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — заявил Майгуров.Не на пользу СБР играла и рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России турниры мирового уровня по зимним видам спорта.Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.