IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года

Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.



«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года», — написал Кабен.



Такое решение было принято на внеочередном заседании Международного союза биатлонистов (IBU), которое проходит 8 февраля в австрийском Хохфильцене в преддверии чемпионата мира. Официального подтверждения данной информации нет.



Напомним, ранее по итогам доклада комиссии ВАДА IBU лишил Тюмень права проведения этапа Кубка мира.

