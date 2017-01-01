Фуркад: Из-за того, что постоянно принимаю участие в церемониях награждения, не успеваю восстанавливаться

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о минусах своего доминирования в мужском биатлоне.«Да, минусы есть. Когда уже добился намного больше, чем все другие, побеждать становится все сложнее, - приводит слова Фуркада RMC Sport. - Из-за того, что постоянно принимаю участие в церемониях награждения, я не успеваю полностью восстанавливаться. Плюс много времени приходится проводить на медальных церемониях на крупных турнирах. Все это оставляет свой след.Но это часть моей работы. Я не жалуюсь, что мне очень часто приходится принимать медали на глазах тысяч людей. Естественно, это тоже по-своему дает энергию. Но по сравнению с остальными биатлонистами, у которых есть время посидеть в комнате и подумать над предстоящей гонкой, все-таки небольшая разница есть. Я уверен, что на чемпионате мира-2016 проиграл золото в масс-старте именно поэтому».