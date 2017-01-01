Домрачева не попала в состав сборной Беларуси на смешанную эстафету на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Беларуси на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, которая пройдет 9 февраля.



В гонке выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.



Таким образом, в состав команды не попала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.



Чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Стал известен состав сборной Беларуси на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, которая пройдет 9 февраля.В гонке выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.Таким образом, в состав команды не попала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.Чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.