Габриэла Коукалова перенесла операцию на руке

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова перенесла небольшую операцию на руке.Во время сбора в Антхольце (Италия) Коукалова получила занозу в большем пальце правой руки, которая начала гноиться и опухать. Проблемы с занозой вынудили ее 4 февраля вернуться в Яблонец, чтобы сделать операцию.Спортсменка планировала из Антхольца отправиться сразу в Хохфильцен, где пройдет чемпионат мира. 6 февраля Коукалова приехала в Австрию.По словам врача команды Владимира Добеша, рана должна затянуться в течение двух дней.Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене 8-19 февраля.