Зимняя Универсиада-2017. Яна Бондарь – серебряный призер в масс-старте

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях биатлонистов состоялась женская гонка с массовым стартом на 12,5 км.Украинкастала серебряным призером. Яна пробежала пять штрафных кругов и финишировала с отставанием в 1 минуту 2,3 секунды от победительницы гонки – казахстанской спортсменки Галины Вишневской, в пассиве которой лишь один промах. Бронзу выиграла россиянка Лариса Куклина с отставанием от победительницы в 1 минуту 13,1 секунды при двух промахах.Три остальных украинских биатлонистки финишировали в десятке: Надежда Белкина (5 промахов) – шестая, Мария Кручова (3) – девятая, Юлия Бригинец (2) – десятая.Для Бондарь это уже третья медаль на нынешней Универсиаде. Ранее она выиграла серебро в спринте и бронзу в составе смешанной эстафеты.Для сборной Украины медаль Бондарь стала девятой по счету и третьей серебряной. Теперь в медальной копилке украинской сборной 2 золотых медали, 3 серебряных и 4 бронзовые.Отметим, что биатлонисты завоевали пять медалей – 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых.1. Галина Вишневская (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1 штрафной круг)3. Лариса Куклина (Россия) – + 1.13,1 (0+0+0+2)6. Надежда Белкина (Украина) - +2.23,9 (2+0+3+0)9. Мария Кручова (Украина) - +2.57,0 (1+0+2+0)10. Юлия Бригинец (Украина) - +3.33,2 (0+0+1+1)