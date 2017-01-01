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19:08 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня 86 | Новости спорта / Главные новости спорта

18:40 Брынзак: Трасса в Хохфильцене счастливая для Украины 107 | Биатлон

18:26 Ники Лауда: Боттаса можем оценить после первых четырех гонок 99 | Формула-1

18:10 «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом 109 | Хоккей

17:36 Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео) 122 | Теннис / Видео

17:22 Карякин заявил о готовности к реваншу против Карлсена 124 | Шахматы

16:43 Голосование за лучшего спортсмена и спортсменку Украины в 2016 году 156 | Новости спорта

16:10 Сергей Семенов: При хорошей форме и хороших лыжах в Хохфильцене можно бороться за результат 158 | Биатлон

15:32 Cостав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене 330 | Биатлон