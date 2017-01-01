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Брынзак: Трасса в Хохфильцене счастливая для Украины
Брынзак: Трасса в Хохфильцене счастливая для УкраиныПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подчеркнул, что надеется на успешное выступление своих спортсменов на чемпионате мира-2017, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Вместе с тем, перед командой не ставятся конкретные задачи.

«На чемпионат мира не ставим команде никаких конкретных задач, - приводит Xsport слова Брынзака. - Все понимают, что должны показать тот результат, на который готовы. К счастью, никаких поводов для беспокойства по поводу здоровья ребят нет. Все нормально, все спокойно готовятся. По словам тренеров, Пидгрушная чувствует себя хорошо и готова выступать на чемпионате мира.

Выступления на трассе в Хохфильцене у сборной Украины всегда получались нормальными. Эта трасса счастливая для нас, и я надеюсь, что спортсмены выступят хорошо.

Состав на первую гонку чемпионата мира – смешанную эстафету – будут решать тренеры. Сегодня (в понедельник, 6 февраля) в Антхольце проходит тренировка, где женская команда бежит эстафету. Ее результаты повлияют на решение по составу на микст и на спринт. Конечно, Джима точно будет бежать смешанную эстафету – второй этап, а по остальным пока решается. У мужчин, скорей всего, побегут Семенов и Пидручный, а кто будет на первом этапе, еще неизвестно – или Пидгрушная, или Меркушина».

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