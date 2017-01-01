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Сергей Семенов: При хорошей форме и хороших лыжах в Хохфильцене можно бороться за результат

Сергей Семенов: При хорошей форме и хороших лыжах в Хохфильцене можно бороться за результат

С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону. О своей готовности к главному старту года XSPORT рассказал Сергей Семенов, единственный в нашей мужской команде, кто уже выигрывал медали мировых чемпионатов. В 2016-м в Хольменколлене он был третьим в спринте, а в 2011-м в Ханты-Мансийске также выиграл бронзу в смешанной эстафете.

Как прошел этап подготовки в Обертиллиахе?
Что-то особенное выделить не могу. Планомерно готовимся к чемпионату мира. Сначала был объем, силовая работа, потом ускорения, а сейчас уже легкая фаза, работаем более расслабленно. Не нагружаем себя, чтобы было больше желания на чемпионат мира. Уже соскучились по стартам. Тем более, что за последнее время столько биатлона перед глазами: чемпионат Европы, Кубок IBU, Универсиада.

Вы жаловались на боли в спине, которые беспокоят во время долгих спусков. Как чувствуешь себя сейчас?
Кому это знакомо, тот поймет, что быстро от этой проблемы не избавиться. Но я делаю специальные упражнения, хожу к массажисту.

Что скажешь об австрийской трассе?
Конечно, я не могу сказать, что она идеальная для меня. Но при хорошей форме и хороших лыжах в Хохфильцене можно бороться за результат. Нужно стараться изо всех сил, просто рвать жилы.

Первая половина трассы мне не сильно нравиться. Это коварный участок, где не совсем понятно, какой техникой идти: под шаг, через шаг или, может, как на подъем. Дальше после длинного спуска и туннеля вторая часть дистанции, которая мне уже больше подходит.

Как дела со стрельбой?
На тренировках показываю неплохую стрельбу, но это тренировки. На соревнованиях и пульс, и волнение уже совсем другие. Хотя в Хохфильцене обычно нет таких сложностей в стрельбе, как, скажем, в Остерсунде или Контиолахти. Ветер тут бывает нечасто и, думаю, стрельба должна быть хорошей.

Чемпионат мира традиционно стартует смешанной эстафетой. Готовитесь к участию в этой гонке?
Конкретно мы еще не говорили, но, думаю, что я буду в составе. Если говорить о наших целях, то я никогда стараюсь не загадывать. Не благодарное это дело. Все четыре человека должны отработать выше головы, но при этом много будет зависеть и от соперников.

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