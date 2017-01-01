Cостав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене

С 9 по 19 февраля в Хохфильцине (Австрия) пройдет чемпионат мира по биатлону..



Сборная Украины будет представлена десятью спортсменами, в следующем составе:



Женщины

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Анастасия Меркушина

Ирина Варвинец

Валентина Семеренко



Мужчины

Сергей Семенов

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Владимир Семаков

Александр Жирный



Расписание чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене:

9 февраля, 15:45. Смешанная эстафета

10 февраля, 15:45. Женский спринт

11 февраля, 15:45. Мужской спринт

12 февраля, 11:30. Женская гонка преследования

12 февраля, 15:45. Мужская гонка преследования

15 февраля, 15:30. Женская индивидуальная гонка

16 февраля, 15:30. Мужская индивидуальная гонка

17 февраля, 15:45. Женская эстафета

18 февраля, 15:45. Мужская эстафета

19 февраля, 12:30. Женский масс-старт

19 февраля, 15:45. Мужской масс-старт