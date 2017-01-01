Тарьей Бё: Два дня на Кубке IBU были тяжелейшими в моей карьере

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал свое выступление на шестом этапе Кубка IBU, проходивщем 1-4 февраля в Осрбли (Словакия).«Психологически все это очень тяжело. В таком ужасном состоянии я не был еще никогда, - приводит слова биатлониста NRK. - Два дня на Кубке IBU были тяжелейшими в моей карьере. Да и вообще – сейчас самый трудный период за всю карьеру.Ты тренируешься весь год, у тебя куча целей, которые ты хочешь реализовать. А потом ты просто видишь, как эти мечты растворяются у тебя на глазах. Это самое худшее. Порой возникало нехорошее чувство, когда я думал: «Почему такие вещи происходят именно со мной?»На Кубке IBU передо мной стоял вопрос жизни и смерти. Я очень многого ждал от этих гонок. И, думаю, это именно то, что мне было нужно перед чемпионатом мира».Напомним, на этапе Кубка IBU в Осрбли Тарьей Бё был шестым в спринте и финишировал вторым в гонке преследования.