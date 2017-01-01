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Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлонуВ Нове Место (Чехия) юниорский чемпионата Европы по биатлону завершился гонками преследования.
 
Украинец Антон Дудченко после бронзы в спринте стал третьим и в гонке преследования на 12,5 км. Два первых места заняли чешские биатлонисты. Победил Милан Земличка, опередив Онджея Сантору на 15,6 секунды, украинца на 24,2. Оба чеха пробежали по два штрафных круга, Дудченко – один.

Среди юниорок победный дубль сделала чешка Маркета Давидова, выиграв после спринта и гонку преследования. Пробежав шесть штрафных кругов, она опередила на 2 секунды канадку Меган Бенкс (2 промаха), на 7,7 – россиянку Ксению Жужгову (1).

Украинка Анна Кривонос с одним штрафным кругом финишировала 9-й, поднявшись по ходу гонки с 26-й стартовой позиции и проиграв победительнице 1 минуту 9 секунд.

Биатлон. Чемпионат Европы. Нове Место (Чехия). 5 февраля
Юниоры. Гонка преследования.12,5 км, четыре огневых рубежа.
1 (5-й в спринте). Милан Земличка (Чехия) - 36.06,6  (0+0+1+1)
2 (17). Онджей Сантора (Чехия) - +15,6 (0+0+0+2)
3 (3). Антон Дудченко (Украина) - +24,2 (0+1+0+0)

22 (22). Виталий Труш (Украина) - +3.00,5 (0+0+2+2)
42 (41). Тарас Лесюк (Украина) - +5.30,1 (0+1+3+1)
50 (37). Дмитрий Ивасенко (Украина) - +6.38,8 (2+0+1+2)
52 (44). Богдан Цимбал (Украина) - +6.49,3 (2+0+2+1)

Юниорки. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (1-я в спринте). Маркета Давидова (Чехия) - 33.40,7 (0+2+2+2)
2 (7). Меган Бенкс (Канада) - +2,0 (0+0+1+1)
3 (4). Ксения Жужгова (Россия) - +7,7(1+0+0+0)
...
  9 (26). Анна Кривонос (Украина) - +1.08,9 (0+0+1+0)
36 (42). Валерия Дмитренко (Украина) - +4.26,0 (0+1+0+0)
42 (38). Марьяна Брыкайло (Украина) - +5.21,7 (1+2+0+1)
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