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Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете
Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафетеСегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях биатлонистов разыгран комплект медалей в смешанной эстафете 4х6 + 4х7,5 км.

Украинцы Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко завоевали бронзу. По ходу гонки украинцы пробежали один штрафной круг и использовали 11 дополнительных патронов.

Победила команда России, опередив сборную Казахстана на 30,6 секунды, украинцев – на 2 минуты 32,6 секунды. Россияне использовали 6 дополнительных патронов, казахстанцы – 9 и пробежали один штрафной круг.

Теперь в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 5 февраля
Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 + 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.
1. Россия  – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)
2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)
3. УКРАИНА (Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко,  Артем Тищенко)  – + 2.32,6 (1+11)
4. Польша - +7.43,7 (0+13)
5. Словакия - +8.38,8 (0+12)
6. Финляндия - +10.28,4 (1+13)
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