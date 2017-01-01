Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете

Сегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях биатлонистов разыгран комплект медалей в смешанной эстафете 4х6 + 4х7,5 км.



Украинцы Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко завоевали бронзу. По ходу гонки украинцы пробежали один штрафной круг и использовали 11 дополнительных патронов.



Победила команда России, опередив сборную Казахстана на 30,6 секунды, украинцев – на 2 минуты 32,6 секунды. Россияне использовали 6 дополнительных патронов, казахстанцы – 9 и пробежали один штрафной круг.



Теперь в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых.



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 5 февраля

Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 + 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.

1. Россия – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)

2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)

3. УКРАИНА (Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко) – + 2.32,6 (1+11)

4. Польша - +7.43,7 (0+13)

5. Словакия - +8.38,8 (0+12)

6. Финляндия - +10.28,4 (1+13)

Сегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях биатлонистов разыгран комплект медалей в смешанной эстафете 4х6 + 4х7,5 км.Украинцы Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко завоевали бронзу. По ходу гонки украинцы пробежали один штрафной круг и использовали 11 дополнительных патронов.Победила команда России, опередив сборную Казахстана на 30,6 секунды, украинцев – на 2 минуты 32,6 секунды. Россияне использовали 6 дополнительных патронов, казахстанцы – 9 и пробежали один штрафной круг.Теперь в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых.1. Россия – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)4. Польша - +7.43,7 (0+13)5. Словакия - +8.38,8 (0+12)6. Финляндия - +10.28,4 (1+13)