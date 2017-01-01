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Норвежские биатлонисты сделали победный дубль в преследовании на Кубка IBU; Жирный – 16-й
Кристофер Скьелвик (Норвегия) Сегодня, 4 февраля, в Осрбли (Словакия) шестой этап Кубка IBU завершился мужской гонкой преследования на 12,5 км.

Два первых места заняли норвежцы. Победил точно стрелявший Кристофер Скьелвик, поднявшись с седьмой стартовой позиции и опередив Тарьея Бё на 14,5 секунды. В борьбе за серебро Бё в финишном створе вырвал 0,1 секунды у россиянина Тимура Махамбетова, при этом норвежец пробежал два штрафных круга, а россиянин - один.

Лучшим среди украинцев был Александр Жирный, который с двумя промахами и отставанием от победителя в 2 минуты 31,5 секунды финишировал 16-м, поднявшись с 19-й стартовой позиции.
Руслан Ткаленко (5 промахов) потерял девять позиций и занял 31-е место. Андрей Доценко, также в пятью промахами, опустился с 29-й стартовой позиции на 40-е место.

Седьмой этап Кубка IBU состоится в Контиолахти (Финляндия) 28 февраля – 5 марта.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Осрбли (Словакия). 4 февраля
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1 (7-й в спринте). Кристофер Скьелвик  (Норвегия) – 31.24,2 (0+0+0+0 штрафных кругов)
2 (6). Тарье Бё (Норвегия) – отставание 14,5 (0+0+2+0)
3 (5). Тимур Махамбетов – + 14,6 (0+0+0+1)

16 (19). Александр Жирный (Украина) - +2.31,5 (0+0+2+0)
31 (22). Руслан Ткаленко (Украина) - +4.14,1 (0+1+2+2)
40 (29). Андрей Доценко (Украина) - +5.36,6 (2+0+1+2)
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