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Лукашенко: С такими результатами белорусские биатлонисты за сборную Кореи будут бегать

Лукашенко: С такими результатами белорусские биатлонисты за сборную Кореи будут бегать

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о господдержке спорта.

«Биатлон у нас не нищенствует, насколько я знаю. Мы поддерживаем биатлон. При том база у них шикарная. Все сделали, тренера наняли – плохой оказался: перегрузил их.

На что я сказал руководителю федерации: смотри, можешь и министерский портфель потерять из-за них. Потому что у нас все-таки за ведущими видами спорта отвечает министр.

Перегрузились бедные: 38-е место в лучшем случае, 48-е, 96-е место… Какая поддержка?! Чемпионат мира 9 февраля начинается по биатлону. Вот 9 февраля и посмотрим. А потом они у меня получат и поддержку, и все остальное.

Пойдут в Россию проситься – там не возьмут. В Корее могут взять. Потому что у них Олимпиада и у них нет хороших биатлонистов. Они у россиян несколько человек взяли – вот и наших туда! В Корее будут бегать.

А то у нас ни в 23, ни в 25 лет ребята и девчонки не бегут. Вот и все содержание будет. Конечно, и ответственный за это человек ответит на всю катушку. Поэтому поддерживать будем, но главное – это результат.

Будет результат, я им так и сказал – приходи, открывай дверь ногой в кабинет президента и проси, что хочешь», – сказал Лукашенко.
По материалам: Sports.ru
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