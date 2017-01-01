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Александр Жирный – 19-й в спринте на седьмом этапе Кубка IBU
Александр Жирный – 19-й в спринте на седьмом этапе Кубка IBU В словацком Осрбли на седьмом этапе кубка IBU прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Победил россиянин Алексей Волков, вторым стал норвежец Фредрик Гьесбак, проиграв победителю 4,6 секунды, третьим – еще один представитель России Дмитрий Малышко с отставанием в 6,2 секунды. Волсклв и  Гьесбак стреляли точно, Малышко пробежал один штрафной круг.

Лучшим среди пяти украинских биатлонистов был Александр Жирный, который с одним промахом и отставанием в 1 минуту 11,8 секунд занял 19-е место.
В очковой зоне финишировали также Руслан Ткаленко (2 промаха) – 22-й и Андрей Доценко (3) – 29-й. Руслан Бригадир и Сергей Зоц пробежали по два штрафных круга и стали 69-м и 70-м соответвстенно.
 
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Осрбли (Словакия). 3 февраля
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Алексей Волков (Россия) – 24.41,8 (0+0 штрафных кругов)
2. Фредрик Гьесбак (Норвегия) – отставание 4,6 (0+0)
3. Дмитрий Малышко (Россия) – + 6,2 (0+1)

19. Александр Жирный (Украина) - +1.11,8 (1+0)
22. Руслан Ткаленко (Украина) -  +1.23,9 (0+2)
29. Андрей Доценко (Украина) -   +1.48,3 (2+1)
69. Руслан Бригадир (Украина) -  +5.08,2 (1+1)
70. Сергей Зоц (Украина) -  +5.16,3 (1+1)
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