Александр Жирный – 19-й в спринте на седьмом этапе Кубка IBU

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Осрбли (Словакия). 3 февраля

В словацком Осрбли на седьмом этапе кубка IBU прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.Победил россиянин Алексей Волков, вторым стал норвежец Фредрик Гьесбак, проиграв победителю 4,6 секунды, третьим – еще один представитель России Дмитрий Малышко с отставанием в 6,2 секунды. Волсклв и Гьесбак стреляли точно, Малышко пробежал один штрафной круг.Лучшим среди пяти украинских биатлонистов был Александр Жирный, который с одним промахом и отставанием в 1 минуту 11,8 секунд занял 19-е место.В очковой зоне финишировали также Руслан Ткаленко (2 промаха) – 22-й и Андрей Доценко (3) – 29-й. Руслан Бригадир и Сергей Зоц пробежали по два штрафных круга и стали 69-м и 70-м соответвстенно.1. Алексей Волков (Россия) – 24.41,8 (0+0 штрафных кругов)2. Фредрик Гьесбак (Норвегия) – отставание 4,6 (0+0)3. Дмитрий Малышко (Россия) – + 6,2 (0+1)19. Александр Жирный (Украина) - +1.11,8 (1+0)22. Руслан Ткаленко (Украина) - +1.23,9 (0+2)29. Андрей Доценко (Украина) - +1.48,3 (2+1)69. Руслан Бригадир (Украина) - +5.08,2 (1+1)70. Сергей Зоц (Украина) - +5.16,3 (1+1)