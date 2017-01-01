Ольга Абрамова – 15-я в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

В словацком Осрбли на седьмом этапе кубка IBU прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Победила немка Дениз Херрман, которая с одним промахом опередила точно стрелявших россиянку Дарью Виролайнен на 18,6 секунды, словачку Паулину Фиалкову на 27,6.



Лучшей среди трех украинок стала Ольга Абрамова, занявшая 15-е место с отставанием в 1 минуту 38,9 секунды при двух промахах. Кристина Ковалева – 51-я (4 промаха, +5.09,8), Анна Коваленко – предпоследняя, 53-я (5 промахов, +6.25,2).



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Осрбли (Словакия). 3 февраля

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа

1. Дениз Херрман (Германия) – 19.27,4 (0+1)

2. Дарья Виролайнен (Россия) - +18,6 (0+0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) - +27,6 (0+0)

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15. Ольга Абрамова (Украина) - +1.38,9 (0+2)

51. Кристина Ковалева (Украина) - +5.09,8 (1+3)

53. Анна Коваленко (Украина) - +6.25,2 (63+2)

В словацком Осрбли на седьмом этапе кубка IBU прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.Победила немка Дениз Херрман, которая с одним промахом опередила точно стрелявших россиянку Дарью Виролайнен на 18,6 секунды, словачку Паулину Фиалкову на 27,6.Лучшей среди трех украинок стала Ольга Абрамова, занявшая 15-е место с отставанием в 1 минуту 38,9 секунды при двух промахах. Кристина Ковалева – 51-я (4 промаха, +5.09,8), Анна Коваленко – предпоследняя, 53-я (5 промахов, +6.25,2).1. Дениз Херрман (Германия) – 19.27,4 (0+1)2. Дарья Виролайнен (Россия) - +18,6 (0+0)3. Паулина Фиалкова (Словакия) - +27,6 (0+0)...15. Ольга Абрамова (Украина) - +1.38,9 (0+2)51. Кристина Ковалева (Украина) - +5.09,8 (1+3)53. Анна Коваленко (Украина) - +6.25,2 (63+2)