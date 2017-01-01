Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) проходит пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Медальная копилка сборной Украины пополнилась первой золотой медалью.Биатлонистка, стартовав шестой, победила в гонке преследования и, несмотря на три штрафных круга, опередила двух россиянок более, чем на 20 секунд. Серебряным призером стала Ольга Шестерикова (2 промаха) с отставанием от украинки в 21,1 секунды, бронза у Ларисы Куклиной (4) - +28,7.Вторая в спринте - Яна Бондарь (7 промахов) завершила гонку преследования на четвертом месте - +48,2. Юлия Бригинец (3) – 11-я, Мария Кручова (4) – 14-я, Яна Пустовалова (4) – 16-я.Победительница спринта казахстанская биатлонистка Галина Вишневская сошла с дистанции, получив 10-минутный штраф за ошибку на втором огневом рубеже – вместо лежки провела стрельбу стоя. С полученным штрафом продолжать борьбу для нее не имело смысла. Отметим, что до второго огневого рубежа Вишневская была лидером гонки.2 (10). Ольга Шестерикова – отставание 21,1 (1+0+1+0)3 (5). Лариса Куклина (Россия) – + 28,7 (0+1+1+2)4 (2). Яна Бондарь (Украина) - +48,2 (2+0+1+4)11 (9). Юлия Бригинец (Украина) - +2.31,4 (2+1+0+0)14 (17). Мария Кручова (Украина) - +3.21,5 (2+0+1+1)16 (19). Яна Пустовалова (Украина) - +4.59,5 (0+1+2+1)