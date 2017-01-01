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Йоханнес Бё раскритиковал включение Логинова в состав сборной России

Йоханнес Бё раскритиковал включение Логинова в состав сборной России

Трехкратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё назвал глупостью включение Александра Логинова в состав сборной России на чемпионат мира. Об этом сообщает NRK.

«Несколько раз он побеждал меня в гонках, я не питаю симпатии к нему. Надеялся, что не увижу Логинова так скоро, даже если он отбыл наказание. Для спорта плохо, когда пойманные на допинге биатлонисты возвращаются и добиваются результата. Не могу решать, кого поставить в состав сборной России, но это глупость», — заявил Бе.

31 января французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал запись Союза биатлонистов России в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием. Француз написал, что главным достижением россиянина является дисквалификация за допинг. Позже Фуркад удалил свой комментарий.

В ноябре 2014 года допинг-тест Логинова дал положительный результат. В пробах биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин (используется для повышения общей выносливости организма). Россиянин был дисквалифицирован на два года по решению Международного союза биатлонистов. К выступлениям он вернулся в ноябре 2016-го.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.
По материалам: lenta.ru
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