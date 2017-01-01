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Юлия Джима - лучшая спортсменка Украины в январе

Урош Велепец и Юлия Джима

По итогам спортивного января Национальный олимпийский комитет признал новоиспеченную чемпионку Европы по биатлону Юлию Джиму лучшей спортсменкой первого месяца в новом году, сообщает НОК Украины.

Лучшим тренером месяца стал старший тренер женской биатлонной команды Украины Урош Велепец.

Высокого признания НОК наша Олимпийская чемпионка удостоена благодаря блестящему выступлению на европейском первенстве в польском Душники-Здруй. На престижном старте Юлия завоевала полный комплект наград.
В спринтерской гонке она, продемонстрировав чистую стрельбу и высокую скорость на трассе, не оставила ни одного шанса своим соперницам и заняла высшую ступеньку на пьедестале почета. Медальные успехи украинка продолжила в гонке преследования, в которой принесла нашей стране «серебро». А в смешанной эстафете вместе с коллегами по команде: Анастасией Меркушиной, Александром Жирным и Русланом Ткаленко Юлия заняла третье место.

Отметим, что Юлия Джима впервые получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
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