Дисквалификация Ольги Абрамовой приостановлена

Федерация биатлона Украины получила письмо Спортивного Арбитражного Суда о приостановлении с 31 января дисквалификации спортсменки сборной Украины Ольги Абрамовой до окончательного решения Суда на заседании, которое состоится 2 февраля в Лозанне.Таким образом, Ольга Абрамова может быть заявлена на шестой этап Кубка IBU.Сегодня, 1 февраля, дозаявка Ольги на этап в Осрбли была подана украинской сборной и принята организаторами соревнований.Шестой этап Кубка IBU пройдет 3-4 февраля в Осрбли (Словакия).Напомним, решением дисциплинарной комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) Ольга Абрамова, уличенная в применении мельдония, была дисквалифицирована на один год с 14 ноября 2016 года. С учетом предварительного отстранения Абрамова могла вернуться к соревнованиям 4 февраля 2017 года.