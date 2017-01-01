Йоханнес Бё: Надеюсь, Тарьей восстановился и побежит спринт в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что ждет возвращения старшего брата Тарьея в основную команду.«Я просто надеюсь, что он полностью восстановился. В таком случае, думаю, он собирается в Хохфильцен и побежит спринт.Судя по всему, он в хорошей, привычной для него форме. Также в плане настроения. Улыбка вернулась к нему, и выглядит он счастливым. Но он также волнуется. Думаю, он сам не знает, на каком уровне сейчас находится.Я очень хочу, чтобы он был с нами», – приводит слова Бё-младшего NRK.«Тарьей доволен тем, как работает сейчас его тело. Это наиболее важно для него. Не буду говорить, что он должен сделать, что не должен», – отметил тренер мужской сборной Норвегии Эгиль Кристиансен.Чемпионат мира по биатлону состоится в Хохфильцене (Австрия) 8-19 февраля.