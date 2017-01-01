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Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина – бронзовый призер в индивидуальной гонке
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина – бронзовый призер индивидуальной гонкеСегодня, 21 января, в Алматы (Казахстан) проходит второй день 28-й Всемирной зимней Универсиады.

В соревнованиях биатлонистов состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км, которая проходила при опустившемся на биатлонный стадион тумане.

Украинка Надежда Белкина с пятью минутами штрафа стала бронзовым призером. В десятке финишировали Юлия Журавок (5 промахов) – шестая и Яна Бондарь (7 ) – восьмая.
Два первых места заняли хозяйки Универсиады. Победила Алина Райкова (2), опередив Галину Вишневскую (4) на 2 минуты 21,1 секунды, Надежду Белкину – на 2.23,6.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан). 31 января
Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка.
1. Алина Райкова (Кахахстан) - 59.48,7 (0+1+1+0 штрафных минут)
2. Галина Вишневская (Казахстан) - +2.21,1 (1+3+0+0)
3. Надежда Белкина (Украина) - +2.23,6 (1+2+0+2)
...
6. Юлия Журавок (Украина) - +4.14,3 (0+0+3+2)
8. Яна Бондарь (Украина) - +4.36,1  (1+2+0+4)
13. Мария Кручова (Украина) - +7.00,2  (2+2+2+0)
17. Юлия Бригинец (Украина) - +8.54,8  (0+1+2+3)
19. Яна Пустовалова (Украина) - +9.52,6 (1+1+1+0)
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