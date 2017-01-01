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Анастасия Меркушина объяснила уход с пьедестала под российский гимн
Анастасия Меркушина объяснила уход с пьедестала под российский гимнКурьез с гимном России во время цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону связан с организационными накладками.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, почему она и ее партнеры по сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше.

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» – заявила Меркушина.

Напомним, сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко стала бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной эстафете.
По материалам: Обозреватель
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