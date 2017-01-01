Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 29 января

Сегодня, 29 января, в Душниках Здруй (Польша) чемпионат Европы по биатлону завершился классической смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.Украинцы Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко заняли третье место. В борьбе за серебряные медали на финишной прямой Руслана Ткаленко на 0,7 секунды обошел норвежец Фредрик Ессбакк.Победила сборная России с преимуществом над преследователями в 36 секунд.Россияне использовали 6 дополнительных патронов, норвежцы – девять, украинцы пробежали штрафной круг и использовали 6 дополнительных патронов.- Анастасия Меркушина - вторая - +9,4 (0 штрафных кругов +1 доп.патрон)– Юлия Джима – третья - +51,0 (1+5)– Александр Жирный – второй - +48,8 (0+0)– Руслан Ткаленко – третий - +37,1 (0+0)По итогам чемпионата Европы в активе сборной Украины четыре медали – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовых. Юлия Джима завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования, Анастасия Меркушина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке, вторая бронза – в смешанной эстафете.В командном медальном зачете сборная Украины на втором месте. Первые россияне, завоевавшие 13 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. На третьем месте – болгары (1-1-1), на четвертом – норвежцы (0-2-0), пятое разделили латвийцы и поляки (по 0-0-1).1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов) – 1:12.26,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов)2. Норвегия (Каролине Эрдал, Марион Рённинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Ессбакк) - + 36,4 (0+9)4. Болгария - +1.16,4 (0+11)5. Чехия +1.17,4 (0+11)6. Германия +1.39,7 (1+11)