Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сегодня, 29 января, в Душниках Здруй (Польша) чемпионат Европы по биатлону завершился классической смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.
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