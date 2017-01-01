На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сегодня, 29 января, в Душниках Здруй (Польша) чемпионат Европы по биатлону завершился классической смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.

Украинцы Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко заняли третье место. В борьбе за серебряные медали на финишной прямой Руслана Ткаленко на 0,7 секунды обошел норвежец Фредрик Ессбакк.

Победила сборная России с преимуществом над преследователями в 36 секунд.

Россияне использовали 6 дополнительных патронов, норвежцы – девять, украинцы пробежали штрафной круг и использовали 6 дополнительных патронов.

Результаты украинцев на этапах
1-й этап - Анастасия Меркушина - вторая - +9,4 (0 штрафных кругов +1 доп.патрон)
2-й этап – Юлия Джима – третья - +51,0 (1+5)
3-й этап – Александр Жирный – второй - +48,8 (0+0)
4-й этап – Руслан Ткаленко – третий - +37,1 (0+0)

По итогам чемпионата Европы в активе сборной Украины четыре медали – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовых. Юлия Джима завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования, Анастасия Меркушина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке, вторая бронза – в смешанной эстафете.

В командном медальном зачете сборная Украины на втором месте. Первые россияне, завоевавшие 13 медалей – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. На третьем месте – болгары (1-1-1), на четвертом – норвежцы (0-2-0), пятое разделили латвийцы и поляки (по 0-0-1).

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 29 января
Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км, восемь огневых рубежей.
1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов) – 1:12.26,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Каролине Эрдал, Марион Рённинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Ессбакк) - + 36,4 (0+9)
3. УКРАИНА (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко) - +37,1 (1+6)
4. Болгария - +1.16,4 (0+11)
5. Чехия  +1.17,4 (0+11)
6. Германия  +1.39,7 (1+11)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Болгарин Илиев – чемпион Европы по биатлону в спринте; Ткаленко – 22-й
Россиянин Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й
Украинские биатлонисты – девятые в смешанной эстафете на втором этапе Кубка IBU
Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстресунде; украинцы - десятые
Украинские юниоры в смешанной эстафете – бронзовые призеры ЧЕ по биатлону
Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
Австрийские биатлонисты выиграли эстафету на ЧЕ; украинцы - пятые
Украинские биатлонисты – чемпионы Европы среди юниоров в смешанной эстафете
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в Поклюке
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь
Анна Кривонос – четвертая в спринте на юниорском этапе Кубке мира по биатлону

Последние новости спорта

18:43 Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии 31 | Фехтование

18:26 УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь» 69 | Хоккей

15:24 Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы 385 | Биатлон / Главные новости спорта

14:46 Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале 165 | Теннис / Главные новости спорта

14:23 Бризил готов драться с Уайлдером 175 | Бокс

14:08 Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока 195 | Бокс

13:59 Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео) 165 | Бокс / Видео

13:42 Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в Поклюке 156 | Биатлон

12:49 Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону 391 | Биатлон / Главные новости спорта

12:26 Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте 154 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте
Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (440)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги