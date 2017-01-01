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Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в Поклюке
Виталий Труш – десятый в спринте на юниорском КМ по биатлону в ПоклюкеСегодня, 29 января, в Поклюке (Словения) на третьем этапе юниорского Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Два первых места заняли российские биатлонисты. Победил Никита Поршнев (1 промах), опередив на 10 секунд Игоря Малиновского (2). Третье место занял белорус Игорь Карпюк (1) с отставанием от победителя в 23,4 секунды.

Лучшим среди шести украинцев стал Виталий Труш, занявший 10-е место (2 промаха, +1.06,3). В двадцатке финишировали Назарий Цебринский – 15-й (3 промаха, +1.28,7) и Богдан Цимбал – 19-й (1 промах, +1.38,5). В очковой зоне места заняли и остальные три украинца - Дмитрий Ивасенко – 28-й,  Антон Дудченко – 32-й и Тарас Лесюк – 34-й.

Быстрее всех на лыжне был Игорь Малиновский – 23.35,2, а лучшим среди украинцев - Назарий Цебринский (5-й) - +44,9.

Быстрее всех стрелял словенец Алекс Чисар (1 промах), затратив на огневых рубежах 51 секунду. Виталий Труш (2) – четвертый - +2,0.

Биатлон. Юниорский Кубок мира. Поклюка (Словения). 28 января
Юниоры. Спринт. 10 км, два  огневых рубежа.
1. Никита Поршнев  (Россия) – 25.54,0 (0+1)
2. Игорь Малиновский (Россия) -  +10,0 (1+1)
3. Игорь Карпюк (Беларусь) +23,4 (1+0)
...
10. Виталий Труш (Украина) - +1.06,3 (1+1)
15. Назарий Цебринский (Украина) -  +1.28,7 (1+2)
19. Богдан Цимбал (Украина) -  +1.38,5 (0+1)
28. Дмитрий Ивасенко (Украина) -   +2.36,9 (2+1)
32. Антон Дудченко (Украина) -  +2.39,3 (2+3)
34. Тарас Лесюк (Украина) - +2.41,4 (2+0)
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