Последние новости спорта

12:49 Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону 34 | Биатлон / Главные новости спорта

12:26 Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте 89 | Теннис / Главные новости спорта

12:04 НХЛ. Команда Атлантического дивизиона выиграла конкурсную программу Матча звезд 97 | Хоккей

11:53 НХЛ. Команда Гретцки обыграла команду Лемье в ходе Матча звезд 97 | Хоккей

10:26 НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Голден Стєйт» разгромил «Клипперс» и другие результаты 144 | Баскетбол

09:16 Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й 144 | Фигурное катание / Главные новости спорта

20:45 Маркес: Не буду больше драться с Пакьяо даже за 100 миллионов 364 | Бокс

20:34 УХЛ. 33-й тур. «Кривбасс» дома по буллитам вырвал победу у «Дженералз» 249 | Хоккей

20:09 Эльянов проиграл Карлсену в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 295 | Шахматы