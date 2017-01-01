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Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь

Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь

На чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Душники-Здруй (Польша), Юлия Джима завоевала уже две медали: золото в спринте и серебро в гонке преследования.

- Юля, как ты себя чувствовала на трассе сегодня. Было видно с первого круга, что ты не форсировала события, раскладывала силы по трассе равномерно.
- Честно говоря, после этапа думала сделать небольшую паузу и отдохнуть. Мы, конечно,  планировали заранее участие в чемпионате Европы, но я думала, что у меня будет больше сил после этапов. Так выложилась на последней эстафете, а перед этим еще и на масс-старте... Плюс, еще и высота повлияла. Но именно в эстафете я отдала все силы, которые были. Мы прилетели сюда, и у нас было 2 дня отдыха. Но, как-то нет такого заряда бодрости, и усталость уже накопилась. Я по максимуму здесь не выкладывалась, старалась больше тактично работать.

- Несмотря на 2 промаха сегодня, за эти две гонки ты очень хорошо «отстрелялась». Дает ли тебе это уверенность в том, что ты возвращаешься к своим лучшим стрелковым качествам?
- Именно поэтому и было запланировано мое участие в этом чемпионате. Потому что нужно было проверить себя еще раз, поймать эту уверенность, проверить эмоциональное состояние. Вчера я собралась, и вопросов не было никаких, в своем ритме работала. Сегодня же, наверное, немного не в том ритме прошла дистанцию и по одному промаху сделала на стойке. Но это уже радует, до чемпионата мира, может, и нули будут (смеется).

- Не было легкого разочарования от того, что сегодня не вышло взять золото.
- Конечно, двойная победа это хорошо, когда ты выиграл и защитил свой титул. Но, пока я рада и этому.

- Медали этого чемпионата важны для тебя?
- Конечно, важны медали любого ранга. Спортсмены, между нами говоря, ради этой минуты славы и бегают, столько сил отдают. Тем более, это первая личная победа и второе призовое личное место на чемпионате Европы. Есть, конечно, медали, но чаще в эстафете, поэтому я личным победам очень радуюсь.

- У тебя обычно коронной гонкой была индивидуальная. А здесь – победа в спринте, да еще и соперницы были очень серьезные и быстрые. Насколько важна эта медаль – первая золотая, еще и в спринте?
- Я пропускала индивидуальную гонку, и уже с самого начала знала, что побегу спринт, настраивала себя на эту работу. Да и бежать 7,5 км – это в два раза меньше, чем индивидуалку, терпеть в два раза меньше, чем в индивидуальной гонке (смеется). Надо было просто потерпеть эти 7,5 километров. В этом году я еще прибавила в плане скорости и сильно этому рада.

- Тебе это придает большей уверенности в себе?
- Конечно, если я раньше с нулем могла только мечтать о десятке, в лучшем случае. То сейчас могу быть на подиуме, так что теперь мечтаю о нуле.

- Медали это здорово, а на завтра-то силы еще остались?
- Конечно, ведь 6,5 километров – это еще меньше чем 7,5!
По материалам: biathlon.com.ua
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