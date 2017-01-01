Юлия Джима: Личным победам очень радуюсь

На чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Душники-Здруй (Польша), Юлия Джима завоевала уже две медали: золото в спринте и серебро в гонке преследования.- Честно говоря, после этапа думала сделать небольшую паузу и отдохнуть. Мы, конечно, планировали заранее участие в чемпионате Европы, но я думала, что у меня будет больше сил после этапов. Так выложилась на последней эстафете, а перед этим еще и на масс-старте... Плюс, еще и высота повлияла. Но именно в эстафете я отдала все силы, которые были. Мы прилетели сюда, и у нас было 2 дня отдыха. Но, как-то нет такого заряда бодрости, и усталость уже накопилась. Я по максимуму здесь не выкладывалась, старалась больше тактично работать.- Именно поэтому и было запланировано мое участие в этом чемпионате. Потому что нужно было проверить себя еще раз, поймать эту уверенность, проверить эмоциональное состояние. Вчера я собралась, и вопросов не было никаких, в своем ритме работала. Сегодня же, наверное, немного не в том ритме прошла дистанцию и по одному промаху сделала на стойке. Но это уже радует, до чемпионата мира, может, и нули будут (смеется).- Конечно, двойная победа это хорошо, когда ты выиграл и защитил свой титул. Но, пока я рада и этому.- Конечно, важны медали любого ранга. Спортсмены, между нами говоря, ради этой минуты славы и бегают, столько сил отдают. Тем более, это первая личная победа и второе призовое личное место на чемпионате Европы. Есть, конечно, медали, но чаще в эстафете, поэтому я личным победам очень радуюсь.- Я пропускала индивидуальную гонку, и уже с самого начала знала, что побегу спринт, настраивала себя на эту работу. Да и бежать 7,5 км – это в два раза меньше, чем индивидуалку, терпеть в два раза меньше, чем в индивидуальной гонке (смеется). Надо было просто потерпеть эти 7,5 километров. В этом году я еще прибавила в плане скорости и сильно этому рада.- Конечно, если я раньше с нулем могла только мечтать о десятке, в лучшем случае. То сейчас могу быть на подиуме, так что теперь мечтаю о нуле.- Конечно, ведь 6,5 километров – это еще меньше чем 7,5!