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Антон Дудченко – третий в спринте на юниорском Кубке мира по биатлону
Антон Дудченко – третий в спринте на юниорском Кубке мира по биатлонуСегодня, 28 января, в Поклюке (Словения) на третьем этапе юниорского Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Украинец Антон Дудченко с одним промахом занял третье место.
Победил россиянин Кирилл Стрельцов (2 промаха),  опередив чеха Онджея Мантора (1) на 9,2 секунды, Дудченко на 15,6.

Точно стрелявший украинец Назарий Цебринский остановился в шаге от пьедестала, проиграв бронзовому призеру 0,5 секунды. Виталий Труш (1 промах) занял 8-е место. В двадцатке финишировали Тарас Лесюк (0) – 13-й, Богдан Цимбал (0) – 17-й и Дмитрий Ивасенко (1) – 20-й.

Биатлон. Юниорский Кубок мира. Поклюка (Словения). 28 января
Юниоры. Спринт. 10 км, два  огневых рубежа.
1. Кирилл Стрельцов (Россия) -  26.27,7 (1+1)
2.  Онджей Сантора (Чехия) - +9,2 (0+1)
3. Антон Дудченко (Украина) - +15,6 (1+0)
4. Назарий ЦЕБРИНСКИЙ (Украина) -  +16,1 (0+0)

8. Виталий Труш (Украина) - +32,4 (0+1)
13. Тарас Лесюк (Украина)  - +57,0 (0+0)
17. Богдан Цимбал (Украина) - +1.08,8 (0+0)
20. Дмитрий Ивасенко (Украина)  - +1.22,4 (1+0)
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