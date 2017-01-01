Антон Дудченко – третий в спринте на юниорском Кубке мира по биатлону

Сегодня, 28 января, в Поклюке (Словения) на третьем этапе юниорского Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.



Украинец Антон Дудченко с одним промахом занял третье место.

Победил россиянин Кирилл Стрельцов (2 промаха), опередив чеха Онджея Мантора (1) на 9,2 секунды, Дудченко на 15,6.



Точно стрелявший украинец Назарий Цебринский остановился в шаге от пьедестала, проиграв бронзовому призеру 0,5 секунды. Виталий Труш (1 промах) занял 8-е место. В двадцатке финишировали Тарас Лесюк (0) – 13-й, Богдан Цимбал (0) – 17-й и Дмитрий Ивасенко (1) – 20-й.



Биатлон. Юниорский Кубок мира. Поклюка (Словения). 28 января

Юниоры. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.

1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 26.27,7 (1+1)

2. Онджей Сантора (Чехия) - +9,2 (0+1)

3. Антон Дудченко (Украина) - +15,6 (1+0)

4. Назарий ЦЕБРИНСКИЙ (Украина) - +16,1 (0+0)

…

8. Виталий Труш (Украина) - +32,4 (0+1)

13. Тарас Лесюк (Украина) - +57,0 (0+0)

17. Богдан Цимбал (Украина) - +1.08,8 (0+0)

20. Дмитрий Ивасенко (Украина) - +1.22,4 (1+0)

Сегодня, 28 января, в Поклюке (Словения) на третьем этапе юниорского Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.Украинец Антон Дудченко с одним промахом занял третье место.Победил россиянин Кирилл Стрельцов (2 промаха), опередив чеха Онджея Мантора (1) на 9,2 секунды, Дудченко на 15,6.Точно стрелявший украинец Назарий Цебринский остановился в шаге от пьедестала, проиграв бронзовому призеру 0,5 секунды. Виталий Труш (1 промах) занял 8-е место. В двадцатке финишировали Тарас Лесюк (0) – 13-й, Богдан Цимбал (0) – 17-й и Дмитрий Ивасенко (1) – 20-й.1. Кирилл Стрельцов (Россия) - 26.27,7 (1+1)2. Онджей Сантора (Чехия) - +9,2 (0+1)4. Назарий ЦЕБРИНСКИЙ (Украина) - +16,1 (0+0)8. Виталий Труш (Украина) - +32,4 (0+1)13. Тарас Лесюк (Украина) - +57,0 (0+0)17. Богдан Цимбал (Украина) - +1.08,8 (0+0)20. Дмитрий Ивасенко (Украина) - +1.22,4 (1+0)