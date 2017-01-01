Россиянин Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону; Жирный – 15-й

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 28 января

Сегодня, 28 января, в Душниках Здруй (Польша) на чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Золото и серебро завоевали российские биатлонисты. Победил Александр Логинов, опередив Евгения Гараничева на 27,8 секунды, при этом оба допустили по одному промаху. Для Логинова это уже второе золото и третья медаль на нынешнем турнире. Ранее он выиграл индивидуальную гонку и завоевал серебро в спринте. Гараничев поднялся на пьедестал с 17-го места после спринта.Бронзовым призером в преследовании стал Андрей Расторгуев из Латвии с отставанием от победителя в 59,5 секунды при четырех промахах.В цветочной церемонии финишировали россиянин Алексей Волков (1 промах), болгарин Красимир Анев (2) и норвежец Ветле Шоста Кристиансен (2).Единственный представитель Украины Александр Жирный по ходу гонки поднялся с 27-й стартовой позиции на 15-е место, проиграв победителю больше двух минут при одном промахе.Руслан Ткаленко не стартовал.Быстрее всех на лыжне был, занявший в гонке 18-е место, россиянин Дмитрий Малышко – 27 минут 18,9 секунды. Александр Жирный – 26-й (+56,7).Самым скорострельным был Андрей Расторгуев (4 промаха), проведя на огневых рубежах 1 минуту 28,3 секунды. Александр Жирный – 18-й (1 промах, +56,4).Напомним, в 14:00 начнется женская гонка преследования, в которой украинка Юлия Джима стартует первой.1 (2-й в спринте). Александр Логинов (Россия) – 31.46,2 (0+0+0+1 штрафных кругов)2 (17). Евгений Гараничев (Россия) – отставание 27,8 (0+0+1+0)3 (4). Андрей Расторгуев (Латвия) – + 59,5 (0+1+1+2)4 (5). Алексей Волков – + 1.01,6 (0+0+0+1)5 (3). Красимир Анев (Болгария) - +1.28,6 (0+1+1+0)6 (8). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) - +1.31,4 (0+0+0+2)15 (27). Александр Жирный (Украина) - +2.04,7 (1+0+0+0)