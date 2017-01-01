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Юлия Джима: Сама не знаю, как удалось, наконец, отстреляться чисто
Юлия Джима: Сама не знаю, как удалось, наконец, отстреляться чистоСегодня, 27 января, в Душниках Здруй (Польша) на чемпионате Европы по биатлону украинка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на 7,5 км. Чемпионка прокомментировала свое выступление.

«Мысли о том, что я могу показать высокий результат, конечно, были. Здесь, наверное, впервые в гонке, я находилась среди фаворитов, так что шансы, естественно, были. Но когда гонка началась и все стреляли в ноль, у меня появились сомнения. Тогда я подумала о том, что сегодня на рубежах нужно работать только чисто, лишь тогда я могу оказаться в Топ- 3.

Сейчас у меня идет подготовка к чемпионату мира. Старты на чемпионате Европы находились в программе для скоростной работы, чтобы подойти к ЧМ в хорошей форме. Честно, сама не знаю, как удалось сегодня, наконец, отстреляться чисто (смеется). За весь сезон это первая гонка «на ноль», поэтому… наверное, собралась. Для этого мне и нужен был этот старт, чтобы еще раз проверить свои силы и стрельбу.

На последнем круге разве у меня было большое преимущество?! Честно, ни о чем не думала. Мне нужно было бежать до финиша, и нужно было сделать отрыв больше, потому что завтра гонка преследования».

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По материалам: biathlon.com.ua
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