Болгарин Илиев – чемпион Европы по биатлону в спринте; Ткаленко – 22-й

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 27 января

Сегодня, 27 января, в Душниках Здруй (Польша) на чемпионате Европы по биатлону у мужчин состоялась спринтерская гонка на 10 км.Победил болгарин Владимир Илиев, который с одним промахом, опередил точно стрелявших россиянина Александра Логинова на 4,9 секунды, своего соотечественника Красимира Анева – на 16,7.В цветочной церемонии приняли участие Андрей Расторгуев из Латвии, россиянин Алексей Волков и чех Томаш Крупчик.Лучшим среди трех украинских биатлонистов стал Руслан Ткаленко, занявший 22-е место, проиграв победителю 1 минуту 5,1 секунды. Александр Жирный стал 27-м, Андрей Доценко – 73-м. Ткаленко и Жирный пробежали по одному штрафному кругу, Доценко – три.Быстрее всех ходом в гонке был Андрей Расторгуев из Латвии – 22 минуты 14,7 секунды. Руслан Ткаленко – 17-й - +54,8.Быстрее всех стрелял россиянин Алексей Волков (0 промахов), затратив на огневых рубежах 40,8. Самым скорострельным среди украинцев был Андрей Доценко (3) – 58-й +17,8.Напомним, сегодня в 14:30 стартует женская спринтерская гонка, в которой примут участие три украинских биатлонистки. Юлия Журавок побежит под 32-с стартовым номером, Яна Бондарь под 64-м, Анастасия Меркушина под 90-м.1. Владимир Илиев (Болгария) – 24.26,9 (0+1 штрафной круг)2. Александр Логинов (Россия) – отставание 4,9 (0+0)3. Красимир Анев (Болгария) – + 16,7 (0+0)4. Андрей Расторгуев (Латвия) - +17,3 (0+2)5. Алексей Волков – + 28,1 (0+0)6. Томаш Крупчик (Чехия) - +28,8 (0+0)22. Руслан Ткаленко (Украина) - +1.05,1 (0+1)27. Александр Жирный (Украина) - +1.14,5 (0+1)73. Андрей Доценко (Украина) - +2.34,4 (1+2)1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 22.14,72. Владимир Илиев (Болгария) - +1,33. Филипп Наврат (Германия) - +28,24. Александр Логинов (Россия) - +28,91. Алексей Волков (Россия) – 40,8 (0 промахов)2. Александр Патрюкс (Латвия) - +1,2 (2)3. Мартин Отченаш (Чехия) -2,1 (1)17. Красимир Анев (Болгария) - +9,6 (0)21. Александр Логинов (Россия) - +10,8 (0)51. Владимир Илиев (Болгария) - +16,9 (1)