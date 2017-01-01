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Болгарин Илиев – чемпион Европы по биатлону в спринте; Ткаленко – 22-й

Болгарин Илиев – чемпион Европы по биатлону в спринте; Ткаленко – 22-й

Сегодня, 27 января, в Душниках Здруй (Польша) на чемпионате Европы по биатлону у мужчин состоялась спринтерская гонка на 10 км.

Победил болгарин Владимир Илиев, который с одним промахом, опередил точно стрелявших россиянина Александра Логинова на 4,9 секунды, своего соотечественника Красимира Анева – на 16,7.

В цветочной церемонии приняли участие Андрей Расторгуев из Латвии, россиянин Алексей Волков и чех Томаш Крупчик.

Лучшим среди трех украинских биатлонистов стал Руслан Ткаленко, занявший 22-е место, проиграв победителю 1 минуту 5,1 секунды. Александр Жирный стал 27-м, Андрей Доценко – 73-м. Ткаленко и Жирный пробежали по одному штрафному кругу, Доценко – три.

Быстрее всех ходом в гонке был Андрей Расторгуев  из Латвии – 22 минуты 14,7 секунды. Руслан Ткаленко – 17-й - +54,8.

Быстрее всех стрелял россиянин Алексей Волков (0 промахов), затратив на огневых рубежах 40,8. Самым скорострельным среди украинцев был Андрей Доценко (3) – 58-й +17,8.

Напомним, сегодня в 14:30 стартует женская спринтерская гонка, в которой примут участие три украинских биатлонистки. Юлия Журавок побежит под 32-с стартовым номером, Яна Бондарь под 64-м, Анастасия Меркушина под 90-м.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники Здруй (Польша), 27 января
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Владимир Илиев (Болгария) – 24.26,9 (0+1 штрафной круг)
2. Александр Логинов (Россия) – отставание 4,9 (0+0)
3. Красимир Анев (Болгария) – + 16,7 (0+0)
4. Андрей Расторгуев (Латвия) - +17,3 (0+2)
5. Алексей Волков – + 28,1 (0+0)
6. Томаш Крупчик (Чехия) - +28,8 (0+0)

22. Руслан Ткаленко (Украина) - +1.05,1 (0+1)
27. Александр Жирный (Украина) - +1.14,5 (0+1)
73. Андрей Доценко  (Украина) - +2.34,4 (1+2)

Время на лыжне
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 22.14,7
2. Владимир Илиев (Болгария) - +1,3
3. Филипп Наврат (Германия) - +28,2
4. Александр Логинов (Россия) - +28,9

17. Руслан Ткаленко (Украина) - +54,8
30. Александр Жирный (Украина) - +1.05,8
65. Андрей Доценко (Украина) - +1.45,2

Время на стрельбе
1. Алексей Волков (Россия) – 40,8 (0 промахов)
2. Александр Патрюкс (Латвия) - +1,2 (2)
3. Мартин Отченаш (Чехия) -2,1 (1)

17. Красимир Анев (Болгария) - +9,6 (0)
21. Александр Логинов (Россия) - +10,8 (0)
51. Владимир Илиев (Болгария) - +16,9 (1)
58. Андрей Доценко (Украина) - +17,8 (3)
78. Руслан Ткаленко (Украина) - +20,7 (1)
82. Александр Жирный (Украина) - +21,6 (1)
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