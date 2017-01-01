Анастасия Меркушина – бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. На старт вышли 89 спортсменок.



Украинка Анастасия Меркушина стала бронзовым призером. Ее напарницы по команде Юлия Журавок (1 промах) и Яна Бондарь (4) заняли 11-е и 14-е места соответственно.



Победила россиянка Ирина Старых, опередив свою соотечественницу Светлану Слепцову на 1 минуту 3,8 секунды, Меркушину на 1.05,0. Победительница стреляла точно, призеры допустили по одному промаху.



Участниками цветочной церемонии стали шведка Элизабет Хёгберг (0 промахов), россиянка Светлана Миронова (2) и немка Каролин Хорхлер (0).



Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). 25 января.

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.

1. Ирина Старых (Россия) – 44.24,7 (0+0+0+0 штрафных минут)

2. Светлана Слепцова (Россия) – +1.03,8 (0+1+0+0)

3. Анастасия Меркушина (Украина) – +1.05,0 (0+1+0+0)

4. Элизабет Хёгберг (Швеция) - +1.37,9 (0+0+0+0)

5. Светлана Миронова (Россия) - +1.41,5 (0+0+1+1)

6. Каролин Хорхлер (Германия) - +1.41,80 (0+0+0+0)

…

11. Юлия Журавок (Украина) - + 3.32,1 (0+0+0+1)

14. Яна Бондарь (Украина) - +4.31,7 (1+2+0+1) Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. На старт вышли 89 спортсменок.Украинка Анастасия Меркушина стала бронзовым призером. Ее напарницы по команде Юлия Журавок (1 промах) и Яна Бондарь (4) заняли 11-е и 14-е места соответственно.Победила россиянка Ирина Старых, опередив свою соотечественницу Светлану Слепцову на 1 минуту 3,8 секунды, Меркушину на 1.05,0. Победительница стреляла точно, призеры допустили по одному промаху.Участниками цветочной церемонии стали шведка Элизабет Хёгберг (0 промахов), россиянка Светлана Миронова (2) и немка Каролин Хорхлер (0).1. Ирина Старых (Россия) – 44.24,7 (0+0+0+0 штрафных минут)2. Светлана Слепцова (Россия) – +1.03,8 (0+1+0+0)4. Элизабет Хёгберг (Швеция) - +1.37,9 (0+0+0+0)5. Светлана Миронова (Россия) - +1.41,5 (0+0+1+1)6. Каролин Хорхлер (Германия) - +1.41,80 (0+0+0+0)11. Юлия Журавок (Украина) - + 3.32,1 (0+0+0+1)14. Яна Бондарь (Украина) - +4.31,7 (1+2+0+1)