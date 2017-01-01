Анастасия Меркушина – бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). 25 января.

Сегодня в польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км. На старт вышли 89 спортсменок.Украинка Анастасия Меркушина стала бронзовым призером. Ее напарницы по команде Юлия Журавок (1 промах) и Яна Бондарь (4) заняли 11-е и 14-е места соответственно.Победила россиянка Ирина Старых, опередив свою соотечественницу Светлану Слепцову на 1 минуту 3,8 секунды, Меркушину на 1.05,0. Победительница стреляла точно, призеры допустили по одному промаху.Участниками цветочной церемонии стали шведка Элизабет Хёгберг (0 промахов), россиянка Светлана Миронова (2) и немка Каролин Хорхлер (0).Быстрее всех в гонке бежала немка Дениз Херрман – 39.47,1. Среди украинок быстрее всех была Анастасия Меркушина - +1.20,5.Быстрее всех участниц гонки стреляла немка Анника Кнолл – 1.31,6 (1 промах). Из украинок самой скорострельной была также Анастасия Меркушина– восьмая (1 промах, +17,0).1. Ирина Старых (Россия) – 44.24,7 (0+0+0+0 штрафных минут)2. Светлана Слепцова (Россия) – +1.03,8 (0+1+0+0)4. Элизабет Хёгберг (Швеция) - +1.37,9 (0+0+0+0)5. Светлана Миронова (Россия) - +1.41,5 (0+0+1+1)6. Каролин Хорхлер (Германия) - +1.41,80 (0+0+0+0)11. Юлия Журавок (Украина) - + 3.32,1 (0+0+0+1)14. Яна Бондарь (Украина) - +4.31,7 (1+2+0+1)1. Дениз Херрман (Германия) – 39.47,12. Светлана Миронова (Россия) - +32,03. Светлана Слепцова (Россия) - +43,84. Ирина Старых (Россия) – +1.05,71. Анника Кнолл (Германия) – 1.31,6 (1 промах)2. Ирене Кадурич (Швейцария) - +0,1 (2)3. Снежана Тисеева (Молдова) - +0,4 (2)21. Ирина Старых (Россия) – +22,9 (0)60. Светлана Слепцова (Россия) - +52,0 (1)