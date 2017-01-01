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Состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017

Состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017

С 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан) пройдет всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины будет представлена в следующем составе.

Мужчины
Дмитрий Русинов
Антон Мигда
Максим Ивко
Александр Морьев
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Дмитрий Ивасенко

Женщины
Юлия Бригинец
Алла Гиленко
Яна Пустовалова
Кристина Ковалева
Яна Бондарь
Надежда Белкина
Мария Кручова
Юлия Журавок

Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут позже.

Расписание соревнований (время киевское):
31 января
07:15 - Индивидуальная гонка. Женщины
10:15 - Индивидуальная гонка. Мужчины

2 февраля
06:30 - Спринт. Женщины
09:15 - Спринт. Мужчины

3 февраля
08:00 - Гонка преследования. Женщины
10:00 - Гонка преследования. Мужчины

5 февраля
08:00 - Смешанная эстафета

7 февраля
08:00 - Масс-старт. Женщины
11:00 - Масс-старт. Мужчины
По материалам: biathlon.com.ua
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