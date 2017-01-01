Состав сборной Украины по биатлону на зимнюю Универсиаду-2017

С 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан) пройдет всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины будет представлена в следующем составе.



Мужчины

Дмитрий Русинов

Антон Мигда

Максим Ивко

Александр Морьев

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Дмитрий Ивасенко



Женщины

Юлия Бригинец

Алла Гиленко

Яна Пустовалова

Кристина Ковалева

Яна Бондарь

Надежда Белкина

Мария Кручова

Юлия Журавок



Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут позже.



Расписание соревнований (время киевское):

31 января

07:15 - Индивидуальная гонка. Женщины

10:15 - Индивидуальная гонка. Мужчины



2 февраля

06:30 - Спринт. Женщины

09:15 - Спринт. Мужчины



3 февраля

08:00 - Гонка преследования. Женщины

10:00 - Гонка преследования. Мужчины



5 февраля

08:00 - Смешанная эстафета



7 февраля

08:00 - Масс-старт. Женщины

11:00 - Масс-старт. Мужчины С 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан) пройдет всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины будет представлена в следующем составе.Дмитрий РусиновАнтон МигдаМаксим ИвкоАлександр МорьевАртем ТищенкоРуслан ТкаленкоДмитрий ИвасенкоЮлия БригинецАлла ГиленкоЯна ПустоваловаКристина КовалеваЯна БондарьНадежда БелкинаМария КручоваЮлия ЖуравокУчастники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут позже.07:15 - Индивидуальная гонка. Женщины10:15 - Индивидуальная гонка. Мужчины06:30 - Спринт. Женщины09:15 - Спринт. Мужчины08:00 - Гонка преследования. Женщины10:00 - Гонка преследования. Мужчины08:00 - Смешанная эстафета08:00 - Масс-старт. Женщины11:00 - Масс-старт. Мужчины