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Россиянин Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й

Россиянин Логинов – чемпион Европы в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й

егодня? 25 января, в польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. На старт вышли 114 спортсменов.

Победил россиянин Александр Логинов, который с одним промахом опередил точно стрелявших болгарина Красимирова Анева на 11,4 секунды, своего соотечественника Алексея Слепова на 53,6.

Участниками цветочной церемонии стали россияне, допустившие по одному промаху - Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

В гонке принимали участие четыре украинских биатлониста.  Лучшим среди украинцев стал Руслан Ткаленко (2 промаха), проигравший победителю 3 минуты 40,1 секунды. Александр Жирный (3) занял 35-е место, Артем Тищенко (1) – 60-е, Андрей Доценко (5) – 83-й.

Быстрее всех в гонке бежал победитель - Александр Логинов (45.34,4). Среди украинцев быстрейшим был Руслан Ткаленко – 28-й (+2.14,2).

Быстрее всех стрелял россиянин Алексей Волков (1 промах) – 1.38,7. Среди украинцев самым скорострельным был также Руслан Ткаленко (1) с 18-м результатом - +11,9.

Напомним, сегодня в 14:30 по киевскому времени стартует женская индивидуальная гонка, участницами которой будут три украинских биатлонистки: Анастасия Меркушина будет выступать под 34-м номером, Юлия Журавок - под 38-м, Яна Бондарь под - 64-м.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). 25 января.
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км, четыре огневых рубежа.
1. Александр Логинов (Россия) – 49.54,3 (1+0+0+0 штрафных минут)
2. Красимир Анев (Болгария) - +11,4 (0+0+0+0)
3. Алексей Слепов (Россия) - +53,6 (0+0+0+0)
4. Юрий Шопин (Россия) - +1.02,3 (0+0+1+0)
5. Алексей Волков (Россия) - +1.35,6 (0+0+0+1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) - +1.48,5 (0+1+0+0)

21. Руслан Ткаленко (Украина) - +3.40,1 (0+1+0+1)
35. Александр Жирный (Украина) - +4.40,2 (1+1+0+1)
60. Артем Тищенко (Украина) - +6.30,7 (0+0+0+1)
83. Андрей Доценко (Украина) - +9.11,4 (1+1+2+1)

Время на лыжне
1. Александр Логинов (Россия) – 45.34,4
2. Владимир Илиев (Болгария) - +14,5
3. Андрей Расторгуев (Латвия) - +16,9

6. Красимир Анев (Болгария) - +47,9
24. Алексей Слепов (Россия) - +1.58,5
28. Руслан Ткаленко (Украина) - +2.14,2
29. Александр Жирный (Украина) - +2.24,7
76. Андрей Доценко (Украина) - +4.57,3
94. Артем Тищенко (Украина) - +6.25,4

Время на стрельбе
1. Алексей Волков (Россия) – 1.38,7 (1 промах)
2. Аристид Бегю (Франция) - +1,8 (1)
3. Антон Синапов (Болгария)) – 3,2 (5)

11. Алексей Слепов (Россия) - +8,5 (0)
12. Александр Логинов (Россия) – +8,8 (1)
18. Руслан Ткаленко (Украина) - +11,9 (1)
43. Андрей Доценко (Украина) - +23,5 (5)
52. Александр Жирный (Украина) - +25,5 (3)
69. Красимир Анев (Болгария) - +35,0 (0)
77.  Руслан Ткаленко (Украина) - +38,3 (2)
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