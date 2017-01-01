Россиянин Логинов – чемпион Европы по биатлону в индивидуальной гонке; Ткаленко – 21-й

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй (Польша). 25 января.

егодня? 25 января, в польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. На старт вышли 114 спортсменов.Победил россиянин Александр Логинов, который с одним промахом опередил точно стрелявших болгарина Красимирова Анева на 11,4 секунды, своего соотечественника Алексея Слепова на 53,6.Участниками цветочной церемонии стали россияне, допустившие по одному промаху - Юрий Шопин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.В гонке принимали участие четыре украинских биатлониста. Лучшим среди украинцев стал Руслан Ткаленко (2 промаха), проигравший победителю 3 минуты 40,1 секунды. Александр Жирный (3) занял 35-е место, Артем Тищенко (1) – 60-е, Андрей Доценко (5) – 83-й.Быстрее всех в гонке бежал победитель - Александр Логинов (45.34,4). Среди украинцев быстрейшим был Руслан Ткаленко – 28-й (+2.14,2).Быстрее всех стрелял россиянин Алексей Волков (1 промах) – 1.38,7. Среди украинцев самым скорострельным был также Руслан Ткаленко (1) с 18-м результатом - +11,9.Напомним, сегодня в 14:30 по киевскому времени стартует женская индивидуальная гонка, участницами которой будут три украинских биатлонистки: Анастасия Меркушина будет выступать под 34-м номером, Юлия Журавок - под 38-м, Яна Бондарь под - 64-м.1. Александр Логинов (Россия) – 49.54,3 (1+0+0+0 штрафных минут)2. Красимир Анев (Болгария) - +11,4 (0+0+0+0)3. Алексей Слепов (Россия) - +53,6 (0+0+0+0)4. Юрий Шопин (Россия) - +1.02,3 (0+0+1+0)5. Алексей Волков (Россия) - +1.35,6 (0+0+0+1)6. Дмитрий Малышко (Россия) - +1.48,5 (0+1+0+0)21. Руслан Ткаленко (Украина) - +3.40,1 (0+1+0+1)35. Александр Жирный (Украина) - +4.40,2 (1+1+0+1)60. Артем Тищенко (Украина) - +6.30,7 (0+0+0+1)83. Андрей Доценко (Украина) - +9.11,4 (1+1+2+1)1. Александр Логинов (Россия) – 45.34,42. Владимир Илиев (Болгария) - +14,53. Андрей Расторгуев (Латвия) - +16,96. Красимир Анев (Болгария) - +47,924. Алексей Слепов (Россия) - +1.58,51. Алексей Волков (Россия) – 1.38,7 (1 промах)2. Аристид Бегю (Франция) - +1,8 (1)3. Антон Синапов (Болгария)) – 3,2 (5)11. Алексей Слепов (Россия) - +8,5 (0)12. Александр Логинов (Россия) – +8,8 (1)69. Красимир Анев (Болгария) - +35,0 (0)