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Тарьей Бё может выступить на Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор на ЧМ
Тарьей Бё может выступить на Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор на ЧМВосьмикратный чемпион мира по биатлону, норвежец Тарьей Бё, не выступавший ни в одной гонке на Кубке мира текущего сезона из-за проблем со здоровьем, может принят участие в Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор в состав сборной страны на чемпионат мира, сообщает NRK.

По словам тренера сборной Норвегии Эгиля Кристиансена, Тарьей уже приступил к тренировкам и в его состоянии наблюдается заметный прогресс.

Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.
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