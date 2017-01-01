Тарьей Бё может выступить на Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор на ЧМ

Восьмикратный чемпион мира по биатлону, норвежец Тарьей Бё, не выступавший ни в одной гонке на Кубке мира текущего сезона из-за проблем со здоровьем, может принят участие в Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор в состав сборной страны на чемпионат мира, сообщает NRK.



По словам тренера сборной Норвегии Эгиля Кристиансена, Тарьей уже приступил к тренировкам и в его состоянии наблюдается заметный прогресс.



Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.

Восьмикратный чемпион мира по биатлону, норвежец Тарьей Бё, не выступавший ни в одной гонке на Кубке мира текущего сезона из-за проблем со здоровьем, может принят участие в Кубке Норвегии, чтобы пройти отбор в состав сборной страны на чемпионат мира, сообщает NRK.По словам тренера сборной Норвегии Эгиля Кристиансена, Тарьей уже приступил к тренировкам и в его состоянии наблюдается заметный прогресс.Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.