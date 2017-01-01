Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «UA:Перший» прокомментировал выступление женской и мужской команд на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.«Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил. Если бы Пидгрушная и Варвинец были в боевом состоянии - было бы лучше».«Мы уже привыкаем к четвертым местам у мужчин. У нас есть хороший тренер, есть серьезная четверка парней, которая и показывает результат».«Пидгрушная сама сказала, что если бы это были Олимпийские игры, то она бы побежала, а так перед чемпионатом мира нужно поберечь ее. У нее была 37.1 температура, можно было после гонки выпасть на 2-3 недели. Решили ее поберечь».«На чемпионат мира состав мужчин вы знаете, девушек, в принципе, тоже. Рассчитываем также на помощь Ольги Абрамовой. Суд в Лозанне должен скоро рассмотреть ее дело, мы считаем, что она невиновна и отстаиваем эту позицию. Абрамова на чемпионате мира будет как запасная точно, мы уже об этом общались с ее тренером.Была тренировка, где бежала Валя Семеренко и Абрамова и выиграла Абрамова. Разница у них были всего 7 секунд. На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно, а в индивидуальных гонках Джима тоже может побороться».«Ира Варвинец сейчас уже тренируется на лыжах, до этого просто крутила велосипед в отеле. Надеемся, что приведем ее в порядок к чемпионату мира».«Надеюсь, что до конца месяца вопрос с винтовками решится. Но, они нам пока не понадобятся, потому что менять оружие можно только после сезона. Так, что уже весной Джиме и Пидрушной поменяем».«Виту в этом сезоне мы точно не увидим. Она сейчас в Тысовце, в понедельник приезжает к команде в Антхольц, где хочет пообщаться с тренерами на тему своего состояния».«Приняли решение не посылать Семакова на чемпионат Европы, он нам нужен на чемпионате мира».