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Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил
Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверилГлава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью «UA:Перший» прокомментировал выступление женской и мужской команд на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

О женской эстафете
«Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил. Если бы Пидгрушная и Варвинец были в боевом состоянии - было бы лучше».

О мужской эстафете
«Мы уже привыкаем к четвертым местам у мужчин. У нас есть хороший тренер, есть серьезная четверка парней, которая и показывает результат».

О пропуске эстафеты Пидгрушной
«Пидгрушная сама сказала, что если бы это были Олимпийские игры, то она бы побежала, а так перед чемпионатом мира нужно поберечь ее. У нее была 37.1 температура, можно было после гонки выпасть на 2-3 недели. Решили ее поберечь».

О составе на чемпионат мира
«На чемпионат мира состав мужчин вы знаете, девушек, в принципе, тоже. Рассчитываем также на помощь Ольги Абрамовой. Суд в Лозанне должен скоро рассмотреть ее дело, мы считаем, что она невиновна и отстаиваем эту позицию. Абрамова на чемпионате мира будет как запасная точно, мы уже об этом общались с ее тренером.

Была тренировка, где бежала Валя Семеренко и Абрамова и выиграла Абрамова. Разница у них были всего 7 секунд. На чемпионате мира будем бороться за медали, в эстафете так точно, а в индивидуальных гонках Джима тоже может побороться».

О состоянии Ирины Варвинец
«Ира Варвинец сейчас уже тренируется на лыжах, до этого просто крутила велосипед в отеле. Надеемся, что приведем ее в порядок к чемпионату мира».

О закупке новых винтовок для команды
«Надеюсь, что до конца месяца вопрос с винтовками решится. Но, они нам пока не понадобятся, потому что менять оружие можно только после сезона. Так, что уже весной Джиме и Пидрушной поменяем».

О состоянии Виты Семеренко
«Виту в этом сезоне мы точно не увидим. Она сейчас в Тысовце, в понедельник приезжает к команде в Антхольц, где хочет пообщаться с тренерами на тему своего состояния».

О Владимире Семакове
«Приняли решение не посылать Семакова на чемпионат Европы, он нам нужен на чемпионате мира».
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