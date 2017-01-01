Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце, заявив, что очень доволен четвертым результатом.«Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку, это была самая сильная команда Украины. Мы не знали, что Журавок будет бежать эстафету, думали Ленка побежит, но два дня назад она пропустила тренировку и теперь готовится к чемпионату Европы. Она чуть устала, и ей было тяжело бежать.Все равно Юлька сделала фантастику, Валю тоже нужно похвалить, чуть-чуть не хватило на последнем круге, а Настя сильно быстро стреляла и, наверное, из-за этого два последних промаха. Однако сегодня нужно всех похвалить и поздравить немок, француженок и итальянок, которые были лучше нас.Настя и Юля Джима – не спринтеры. Они очень хорошо могут бежать на темп, но в такой ситуации им тяжело. Обычно последний этап у нас бежит Лена, но здесь были те, кто мог бежать. Жалко Ира заболела, сегодня провела тренировку, теперь готовится к чемпионату мира. Это резерв нашей команды, и эта команда еще покажет свой потенциал.На чемпионат Европы не поедут Пидгрушная и Семеренко. Они останутся в Антхольце, остальные поедут. Джиму и Меркушину нужно держать в тонусе, там тоже низко будут тренировки.С теми, кто поедет на чемпионат мира, я примерно определился. Но сами понимаете, от болезней никто не застрахован не только в нашей, но и в других командах, поэтому будем брать самых здоровых.По поводу Абрамовой, насколько я знаю, ее дисквалификация заканчивается 4 февраля, после чего она сможет бежать на соревнованиях. Она будет с нами тренироваться в Антхольце 10 дней, там посмотрим, готова ли она будет ехать на чемпионат или сначала отправится на Кубок IBU».