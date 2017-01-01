На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку

Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце, заявив, что очень доволен четвертым результатом.

«Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку, это была самая сильная команда Украины. Мы не знали, что Журавок будет бежать эстафету, думали Ленка побежит, но два дня назад она пропустила тренировку и теперь готовится к чемпионату Европы. Она чуть устала, и ей было тяжело бежать.

Все равно Юлька сделала фантастику, Валю тоже нужно похвалить, чуть-чуть не хватило на последнем круге, а Настя сильно быстро стреляла и, наверное, из-за этого два последних промаха. Однако сегодня нужно всех похвалить и поздравить немок, француженок и итальянок, которые были лучше нас.

Настя и Юля Джима – не спринтеры. Они очень хорошо могут бежать на темп, но в такой ситуации им тяжело. Обычно последний этап у нас бежит Лена, но здесь были те, кто мог бежать. Жалко Ира заболела, сегодня провела тренировку, теперь готовится к чемпионату мира. Это резерв нашей команды, и эта команда еще покажет свой потенциал.

На чемпионат Европы не поедут Пидгрушная и Семеренко. Они останутся в Антхольце, остальные поедут. Джиму и Меркушину нужно держать в тонусе, там тоже низко будут тренировки.

С теми, кто поедет на чемпионат мира, я примерно определился. Но сами понимаете, от болезней никто не застрахован не только в нашей, но и в других командах, поэтому будем брать самых здоровых.

По поводу Абрамовой, насколько я знаю, ее дисквалификация заканчивается 4 февраля, после чего она сможет бежать на соревнованиях. Она будет с нами тренироваться в Антхольце 10 дней, там посмотрим, готова ли она будет ехать на чемпионат или сначала отправится на Кубок IBU».
По материалам: Xsport
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуниции
Брынзак: Результатом женской эстафеты доволен, опасался худшего
Тренер женской сборной Украины по биатлону: С оптимизмом жду следующих стартов
Урош Велепец: В масс-старте шансов на медали было мало
Урош Велепец: В эстафете нужны четыре стабильных этапа, а у нас их было только два
Урош Велепец: Если бы у Пидгрушной был другой номер, могла выступить лучше
Урош Велепец: Сегодня ни одна из наших девочек не выступила идеально
Урош Велепец: У Виты Семеренко продолжаются проблемы со здоровьем
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил
Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку
Вирер: Меркушина играла со мной, но была не так сильна на лыжах
Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-е место в Кубке наций
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце; украинки - четвертые

Последние новости спорта

20:38 Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 150 | Шахматы

19:58 Брынзак: Если бы перед гонкой мне сказали, что мы станем четвертыми с таким составом - я бы не поверил 164 | Биатлон

19:48 Урош Велепец: Девушек нужно похвалить, провели шикарную гонку 157 | Биатлон

18:56 Энди Маррей: Миша Зверев проявлял чудеса реакции и интуиции 143 | Теннис

18:36 Кеи Нишикори: Федерер сегодня был слишком силен 145 | Теннис

18:22 Вирер: Меркушина играла со мной, но была не так сильна на лыжах 223 | Биатлон

18:10 Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге 167 | Теннис / Главные новости спорта

17:41 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-е место в Кубке наций 277 | Биатлон

17:16 Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце; украинки - четвертые 282 | Биатлон / Главные новости спорта

15:22 Хэй: У меня две важные цели — Джошуа и Фьюри 224 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Кербер сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв Вандевеге
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антхольце; украинки - четвертые
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антхольце; Семенов – 18-й
Australian Open. Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала
Australian Open. Свитолина и Гуччионе стартовали с победы в миксте









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (305)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (544)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги