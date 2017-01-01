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Вирер: Меркушина играла со мной, но была не так сильна на лыжах
Вирер: Меркушина играла со мной, но была не так сильна на лыжахИтальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выигранную ею борьбу с украинкой Анастасией Меркушиной за третье место в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве.

«Я ушла с огневого рубежа вместе с Меркушиной, но не знала, насколько она хороша. Она играла со мной, но была не так сильна на лыжах. Я выдержала все атаки, перед финишным спринтом хорошо разогналась на подъёме и спуске и убежала от неё на финише.

Конечно, у нас хорошая команда, но мы не всегда оказываемся на подиуме, потому что подводит стрельба. Эта гонка добавит нам уверенности в себе перед чемпионатом мира, и в Хохфильцене мы будем готовы бросить вызов даже сборной Германии», — сказала Вирер.
По материалам: Чемпионат.com
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