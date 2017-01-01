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Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в Антхольце
Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в АнтхольцеЗавтра, 22 января, в Антхольце (Италия) на  шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоится эстафета 4х6 км.

Сборная Украины получила 3-й стартовый номер и будет выступать с таком составе:

3-1. Юлия Журавок
3-2. Юлия Джима
3-3. Валентина Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина

Основные зарубежные соперницы:

Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.

Франция (№2): Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.

Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.

Швеция (№6): Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.

Италия (№7):Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдир, Доротея Вирер)

Россия (№8): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.

Всего на старт выдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт женской эстафете будет дан в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, в зачете эстафет, после двух гонок, женская сборная Украины занимает 3-е место (91 очко). Лидирует Германия (120), на втором месте Франция (108), на четвертом – Норвегия (88).
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