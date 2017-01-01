Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в Антхольце

Завтра, 22 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоится эстафета 4х6 км.



Сборная Украины получила 3-й стартовый номер и будет выступать с таком составе:



3-1. Юлия Журавок

3-2. Юлия Джима

3-3. Валентина Семеренко

3-4. Анастасия Меркушина



Основные зарубежные соперницы:



Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.



Франция (№2): Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.



Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.



Швеция (№6): Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.



Италия (№7):Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдир, Доротея Вирер)



Россия (№8): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.



Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.



Всего на старт выдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по



Старт женской эстафете будет дан в 15:45 по киевскому времени.



Напомним, в зачете эстафет, после двух гонок, женская сборная Украины занимает 3-е место (91 очко). Лидирует Германия (120), на втором месте Франция (108), на четвертом – Норвегия (88). Завтра, 22 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоится эстафета 4х6 км.Сборная Украины получила 3-й стартовый номер и будет выступать с таком составе:: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.: Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.: Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.: Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.:Лиза Витоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдир, Доротея Вирер): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.Всего на старт выдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке Старт женской эстафете будет дан впо киевскому времени.Напомним, в зачете эстафет, после двух гонок, женская сборная Украины занимает 3-е место (91 очко). Лидирует Германия (120), на втором месте Франция (108), на четвертом – Норвегия (88).